Гроші падають в чорну діру: скандальне будівництво на Київщині з'їло десятки мільйонів, винних немає

Довгобуд у Чабанах неодноразово привертав увагу правоохоронців

Поки у прифронтових регіонах України швидко будують підземні школи у розпал війни, у селищі Чабани, розташованому у передмісті Києва, не змогли звести навчальний заклад за два десятки мирних років. Вже готову "коробку" попри неодноразове виділення коштів з бюджетів різних рівнів так й не довели до ладу. Наразі об'єкт фігурує в черговій кримінальній справі.

"Телеграф" розбирався, чому населений пункт, що активно розростається, так й не отримав власну школу.

Будівництво школи від початку супроводжували скандали

Селище Чабани – це майже околиця Києва, тут за останні роки побудували не один висотний житловий комплекс, відповідно зросла кількість як дорослих, так й дітей. Втім у населеному пункті ніколи не було власної школи, тож на навчання хлопці та дівчата змушені добиратися до сусідніх сіл або навіть столиці. Спроби побудувати власний навчальний заклад робились з кінця 90-х, але успішними їх назвати не можна, адже все, що тоді вдалось зробити – облаштувати фундамент.

– Під зведення школи було виділено 4 га за рахунок земель держпідприємства "Дослідне господарство "Чабани" ННЦ "Інститут землеробства НААН", – нагадала передісторію Надія Буніс – колишня депутатка Чабанівської селищної ради. – Далі ділянку зменшили до 3,6, а згодом 3,2 гектара – це вже відбулось, коли селищним головою був Анатолій Загорулько (обіймав цю посаду у 2010-2015 рр.). Я ще в нього тоді запитувала, куди "поділась" решта землі й де він планує будуватиме шкільний стадіон. Згодом виник страшний скандал з під'їздом до навчального закладу, який взялися розширяти за рахунок приватних ділянок. В результаті дорогу таки облаштували, встановили огорожу, найняли охорону тощо.

Співрозмовниця додає, що проєкт на об’єкт кілька разів переробляли та доповнювали. При цьому постійно "зростали ставки".

- Здається, у 2013-му році державна фінансова служба проводила перевірку витрачення коштів на будівництво, – продовжила розповідь Надія. – Тоді було встановлено, що були придбані плити, як були у вжитку, до того ж вони багато років стояли просто неба, фундамент поріс деревами. Згодом, коли Чабанівськом селищним головою став Олександр Киризлієв (це відбулось у 2015-му році), він задумав зробити у школі басейн. Тож проєктно-кошторисну документацію знову переглянули, й відбулось здорожчання.

За даними сайту закупівель Prozzoro у 2016 року Чабанівська селищна рада оголосила тендер на нове будівництво школи на 108,9 млн гривень. Неочікувано під час торгів ціна впала до 85 млн гривень та й вона виявилась, за інформацією видання "Наші гроші", завищеною. Адже на той момент за розрахунками Мінрегіонбуду вартість будівництва школи на 720 учнів, мала бути на рівні 50,3 млн гривень.

Перед початком робіт будівництво навіть освятили, та навіть це не допомогло його завершити

Однак влада уклала угоду з переможцем торгів – ТОВ "Будівельна країна "Вакан" зі статутним капіталом у 1000 гривень (за останні роки, за даними Опендатабот, він зріс до 300 тис. гривень – Авт.), що почало виконання робіт, але тривали вони недовго. Цьому посприяла громадська організація "Центр протидії корупції", яка тендер оскаржила, заручившись висновками Державної аудиторської служби. У документі була засвідчена невідповідність пропозиції від "Вакана" вимогам тендерної документації. Відповідно, Чабанівська селищна рада не мала б укладати з фірмою угоду, але зробила це. Всі зібрані дані активісти виклали у звернені до правоохоронців, що стало підставою для відкриття 23 лютого 2017 року кримінального провадження за ч. 1 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").

Так школа у Чабанах виглядала кілька років тому, коли її в черговий раз мали добудовувати

Поки розслідування ще тривало влада оголосила… черговий тендер. Тепер вже на суму 172,1 млн гривень. Й знов два учасники тендера пропонували зі старту нижчі ціни, а перемогло ТОВ "Будівельна компанія "Форум", яке зобов'язалось побудувати школу за суму, меншу на 15 млн гривень, тобто за 157,1 млн гривень. За наступні роки фірма виконала значний обсяг робіт, майбутня школа отримала не тільки стіни, а й покрівлю, були встановлені вікна та двері, пофарбований фасад. За це "Форум" мав отримати 91,5 млн гривень (принаймні така сума зазначена у звіті про виконання договору про закупівлю, датованому 13 січня 2022 року).

Згідно документу підрядник нібито отримав 95 мільйонів гривень

Періодично будівництво навчального закладу згадувалось у новинах й використовувалось різними посадовцями для піару. Наприклад, у 2019-му у Чабани навідувалась делегація з представників Києво-Святошинської районної державної адміністрації та ради, які долучились до фінансуваня (пролунало, що на 40% будівництво профінансує райбюджет), а також Київської ОДА. Вони "приємно дивувались обсягам і якістю робіт", а також висловлювали сподівання, що вже цього року школа прийматиме учнів. 21 жовтня 2020 го року Чабанівський селищний голова презентував зворушливе відео про те, як нарешті шкільний довгобуд завершено й скоро до нього запросять школярів. На кадрах навчальний заклад, дійсно, виглядав ззовні готовим до здачі в експлуатацію, але він не почав працювати ні того року, ні згодом.

Підрядники змінювались, а методи — ні

На наступні півтора року згадки про школу зникають з публічного простору. "Склейка" – й оголошення 14 лютого 2022 року нового, вже третього тендеру на будівництво школи у Чабанах. Цього разу на 155,6 млн гривень. Тобто на майже таку суму як і п'ять років тому. Новий виток будівництва селищна влада вочевидь планувала виконати за бюджетний кошт, адже за повідомленням пресслужби Київської обласної держадміністрації проєкт включили до програми "Велике будівництво". Але її, як й проведення торгів, поставило на стоп повномасштабне вторгнення.

Про амбітні плани заявляв Департамент регіонального розвитку Київської ОДА

Згодом, а саме восени 2022 року, підрозділ Державної аудиторської служби провів перевірку закупівлі на послуги з будівництва, яку здійснила Чабанівська селищна рада у ТОВ "Форум". Контролем було охоплено загалом 2,4 млн гривень коштів спецфонду держбюджету та 35,3 млн гривень спецфонду місцевого бюджету. Як зазначається в ухвалі Києво-Святошинського суду: "За результатами перевірки встановлено, що в порушення вимог законодавства завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету Чабанівської селищної ради в загальній сумі 12 981 701 гривень. Аналіз отриманих даних свідчить, що службові особи Чабанівської селищної ради та службові особи ТОВ "Будівельна компанія "ФОРУМ" порушили вимоги Закону України "Про публічні закупівлі" та навмисно завищили вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, з метою особистого збагачення".

Так школа в Чабанах виглядала всередині у 2022 році, зазначають місцеві мешканці

При цьому Фастівське райуправління поліції на початку 2023 року проводило розслідування оборудок на будівництві школи у Чабанах. Цього разу за ч. 1 та 3 ст. 191 КК України ("привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб"). Й цю справу об'єднали ще з одною, порушеною на основі результатів аудиторської перевірки. На той момент один з фігурантів – селищний голова Олександр Киризлієв – вже перебував за межами країни, адже втік ще на початку повномасштабного вторгнення до Москви.

Ззовні школа виглядала як готова до експлуатації

Восени 2023 року на сайті Чабанівської селищної ради місцеві мешканці розмістили петицію з проханням передбачити кошти на добудову школи на наступний рік. У відповідь посадовці повідомили, що проєкт будівництва школи потребує коригування (знову?!) та проведення експертизи. "Після проходження даних обов'язкових стадій реалізації проєкту, питання виділення коштів буде розглядатись як першочергове, з залученням всіх можливих варіантів фінансування. Наголошуємо, що ми розуміємо стурбованість батьків дітей громади та прагнемо забезпечити надання якісних освітніх послуг", – зазначено в повідомленні.

Та з'ясувати, чи вживались заплановані кроки, й загалом в якому ж стані перебуває будівля й скільки коштів на неї було витрачено, а скільки ще потрібно, щоб запустити її в експлуатацію, в Чабанівській селищній раді повідомляти на запит "Телеграфу" не стали. Так само, як й не змогли чи не захотіли повідомити, а скільки ж дітей шкільного віку змушені їздити до інших населених пунктів, щоб навчатися. Обґрунтування у владних кабінетах видали залізобетонне: матеріали щодо будівництва багатостраждальної школи у селищній раді вилучили в рамках згаданого вище кримінального провадження. До того ж існує таємниця слідства, тож жодної інформації за темою посадовці оприлюднювати не готові.

Матеріали вилучили, а інформація, схоже, не лишилась в голові чиновників

Не прояснили ситуацію ні в Київський ОВА, бо зазначили, що не були залучені до проєкту, й не володіють інформацією про виділення коштів у 2022 році. Хоча, нагадаємо саме обласна військова адміністрація на своєму сайті повідомляла про плани щодо добудови школи у Чабанах та ще чотирьох навчальних закладів.

У Київській ОВА зазначили, що не були залучені до проєкту будівництва у Чабанах

Також не допомогли з'ясувати подробиці кримінальних проваджень й в органах прокуратури. Хіба що у Києво-Святошинській прокуратурі повідомили у відповідь на запит "Телеграфу", що справа 2017-го року, в якій фігурувала школа, була закрита за рік. Підстава п.2 ч.1 ст. 284 КК України, тобто була "встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення".

Справу 2017 року було закрито, бо правоохоронці не побачили складу кримінального правопорушення

А от справу 2023 року ще розслідують правоохоронці, на чому наголосили у Фастівській окружній прокуратурі та зазначили, що в рамках розслідування підозра нікому не вручалась. При цьому у відповіді також наголошено, що відсутні факти внесення до ЄРДР відомостей за результатами перевірок будівництва школи у Чабанах.

Підозру за справою 2023 року поки жодній особі вручено не було

Без школи Чабанам критично погано

Наразі історія зі школою в Чабанах виглядає дуже негарно. Зміна підрядників, перепади в вартості, підозри у зловживаннях з боку місцевих чиновників та будівельників. Натомість – ніяких дієвих результатів та висновків з боку правоохоронців чи представників обласної влади. Колишній селищний голова в Росії, його наступниця – в.о. селищна голова Олена Соболєва, за словами місцевих мешканців, не йде на контакт у шкільному питанні й з громадою. До речі, проблемним є не тільки будівництво навчального закладу, поліція розслідує також можливу розтрату посадовими особами Чабанівської селищної ради бюджетних коштів у великих розмірах під час здійснення відразу кількох закупівель. А саме заробити чиновники (йшлося про 10% від суми кожної закупівлі) могли на капітальному ремонті дороги у Чабанах та селі Новосілки, що входить до тергромади, а ще будівництві місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення та встановлення світлофорів.

Показово, що в ухвалі Святошинського районного суду міста Києва вказано, що злочинна схема діяла за сприяння секретаря Чабанівської селищної ради, яка після втечі Олександра Киризлієва стала виконувати обов'язки голови селищної ради, при цьому отримувала від нього незаконні вказівки та передавала тендерному комітету та учасникам закупівель.

Заробляти місцеві чиновники могли не тільки на школі, а й на інших об'єктах

Звісно, що й у цій справі висновки мають зробити відповідні органи. А пересічних громадян крім поки туманої перспективи покарання посадовців за зловживання владою й заробітки на бюджеті, хвилює, чи отримують Чабани нарешті школу, адже з роками використання вже наявної будівлі у декого з місцевих мешканців викликають сумніви.

- Школа, як я зазначала, побудована не на нових матеріалах – плитах, що були у вжитку, – говорить Надія Буніс. – Закуповувалась копійчана цегла. Коли після перерви будівництво поновили, то використали старий фундамент, що простояв не законсервований багато років. Експертизу не провели. Ті порушення, які лягли в основу кримінальних проваджень, так й лишились без відповіді.

- Це будівництво то починали, то знову заморожували, гроші кудись зникали, натомість школа в Чабанах так й не з'явилась. Але наразі без навчального закладу у селищі критично погано, – говорить Світлана – одна з мешканок Чабанівської територіальної громади, до якої також входить село Новосілки. – Найближчий навчальний заклад – Новосілківський ліцей "Ерудит", який розрахований на 600-700 дітей, але в ньому вчиться більше ніж 1300 (за даними інформаційної системи управління освітою, спроможність ліцею 784 учні, а фактично відвідують – 1263 – Авт.). Через це класи переповнені, діти навчаються у дві зміни. Й, як ми бачимо, ситуація навряд чи зміниться найближчим часом. Ми вже не знаємо, куди звертатись, щоб звернули увагу на цю проблему й посприяли добудові школи.