Призрак 600-метрового "туалета" в месте скорби: кто стоит за скандальной махинацией на Байковом кладбище

На непонятную стройку обратили внимание общественные активисты

История с "реставрацией" ограды Байкового кладбища в Киеве, о которой недавно писал "Телеграф", оказалась гораздо более скандальной, чем можно было ожидать. Оказывается, никакая это не реставрация, а реализация очередной "туалетной схемы". Очень циничной схемы. Ведь "туалет", строящийся под стенами Байкового, похоже, будет иметь площадь целых 600 квадратных метров. Причем оформленные такие размеры еще несуществующего строения были… задним числом.

Подозрительная "реконструкция"

Напомним, первыми о непонятном строительстве близ Байкового кладбища (которое, кроме прочего, является памятником истории и культуры) в середине декабря сообщили общественные активисты, занимающиеся защитой исторического наследия. Так, Дмитрий Перов заявил, что на месте разрушенного каменного забора Байкового кладбища начались строительные работы. Активиста насторожило, что для обычной реконструкции по улице Гринченко соорудили сплошной металлический забор, за которым наблюдалась целая строительная площадка.

"Паспорта объекта или других информационных указателей, указывающих на вид и характер осуществляемых работ — нет. Так же как нет и информации о полученной (?) разрешительной документации и ответственных за проведение работ лиц", — написал Перов.

Журналисты ЛБ, заинтересовавшиеся этим вопросом, обнаружили, что упомянутая информация, которая, по идее, должна быть публичной, отсутствует не зря. Ведь под видом реконструкции забора по улице Николая Гринченко, 10/6, застройщиком реализуется привычная уже для Киева "туалетная схема". Это когда застройщик, имеющий право собственности на небольшое подсобное здание, затем оформляет право аренды на земельный участок под ним, чтобы впоследствии построить на нем жилой дом, офисный центр или другое крупное сооружение.

Гигантский "туалет"-призрак

В случае со строительством на Байковом – "стартовым" зданием действительно оказался подземный общественный туалет, который много лет назад действовал по этому адресу, но потом его убрали. Журналисты пишут, что нашли на сайте Киевсовета проект решения, датированный 2019 годом, в котором указаны основания для аренды — имущественные права эдакого ООО "Идеал Стар Строй" на "подземное сооружение" площадью 123 кв. м. При этом земли в аренду упомянутое ООО просило "лишь" 300 кв. м кв.

А теперь держитесь. Оказалось, что по более свежим документам площадь здания, которая до этого была 123 квадратных метра, неожиданно превратилась в… 638 квадратных метров. Причем в документах, удостоверяющих право собственности на нее уже другой компании – ООО "Инвест-промоушен", отмечено, что эта компания зарегистрировала право собственности еще в сентябре 2022 года. То есть получается, что упомянутое ООО каким-то образом зарегистрировало право собственности на здание прямо вплотную к кладбищу, которое еще не существовало в природе.

Единственным логическим объяснением могут быть только манипуляции с Единой государственной электронной системой в сфере строительства.

"Что произошло: виртуальное сооружение было внесено сначала ЕГЭСБ как новопостроенный объект, на него получены имущественные права с изменением площади относительно предыдущего объекта по адресу, а уже теперь на коммунальном земельном участке фактически возводят объект, который там якобы стоит по крайней мере два года", — отмечается в публикации.

Такая манипуляция позволила застройщику обойти получение обязательной в таких случаях разрешительной градостроительной документации. Поскольку здание "на бумаге" (читай – в электронных реестрах) уже существует, то его владельцу не нужно беспокоиться о получении градостроительных условий и ограничений, поскольку для реконструкции и строительства без изменения внешних размеров "старого" здания – они не нужны.

На каком именно этапе оформления документов проверили махинацию – установить невозможно. Ведь реестр ЕГЭСБ работает таким образом, чтобы максимально скрыть информацию. Так что это мог быть и "черный" нотариус, зарегистрировавший этот 600-метровый "туалет", и сам владелец здания или застройщик, предоставившие такие данные.

Кто же это работает "по-большому"?

Впрочем, вполне возможно выяснить, к кому именно могут вести ниточки этого циничного "большого туалетного строительства".

По данным системы YouControl, на момент регистрации прав собственности на несуществующее 600-метровое здание за ООО "Инвест-промоушен" основателем и руководителем этой фирмы числился Петровский Николай Николаевич, прописанный по улице Агрегатной в Киеве.

Человек с теми же данными является бывшим и действительным участником еще ряда компаний, среди которых, в частности, ЧП "Элита-Инвест", СДТ "Стадное", ООО "Фурнитур Технолоджи Групп".

Последняя компания, "Фурнитур Технолоджи Групп", интересна тем, что ее руководителем и учредителем является Возный Дмитрий Владимирович, одновременно управляющий такими фирмами, как ООО "Правовая Компания "Ноосфера", ООО "Объединение Украинских Инвестиций", ООО "Статус Девелопмент Компани", ООО "Статус Кэпитал Груп", ООО "Мой Мир ЛТД".

Ну а владельцами всех упомянутых компаний являются либо Тесленко Павел Петрович (в общей сложности в его группу входит более 60 фирм), либо прописанная с ним по одному адресу Тесленко Александра Федоровна, либо они оба вместе.

Журналист-расследователь Владимир Бондаренко напоминает, что Павел Тесленко в свое время принадлежал к так называемой "молодой команде" Леонида Черновецкого.

Действительно, по данным движения "Честно", Павел Тесленко несколько раз выдвигался в Киевский городской совет (избирался в 2008 и 2015), а в 2019 попытался избраться по мажоритарке в Верховную Раду, но не прошел.

В 2008-м, когда Тесленко стал депутатом Киевсовета от Блока Катеринчука, почти сразу "изменил" блоку, отдав голос за назначение секретарем Киевсовета Олеся Довгого, которого на эту должность предложил Леонид Черновецкий. В 2011 году, когда Блок Черновецкого начал распадаться, Тесленко вошел во фракцию Партии регионов.

Тесленко также был помощником народного депутата 4-го и 5-го созывов Станислава Довгого (отца Олеся Довгого), позже — регионала Владимира Рыбака и внефракционного Александра Супруненко.

Интересно, что С 2008 по 2013 год Тесленко был членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности и секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности.

Как видим, история с "туалетным строительством" в историческом ареале Байкового кладбища интересна своими подводными камнями. И, как и в десятках других подобных махинаций, в ней опять всплыла связь с бывшим мэром-"космонавтом". "Телеграф" будет внимательно следить за развитием событий вокруг этой истории. Не переключайтесь.