Найстаріше кладовище Києва реставрують без документів? Активісти б'ють на сполох (фото)

Уже з'явився фундамент з бетону

На Байковому кладовищі Києва зносять історичну огорожу, яка є надбанням культурної спадщини України. При цьому жодних документів на будівництво немає.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов. За його словами, на місці робіт навіть немає паспорта об'єкта.

Відомо, що наразі на Байковому кладовищі історичну огорожу замінюють на нову з цегли. Ці роботи обґрунтовують нібито необхідністю, адже стара огорожа частково зруйнована. Але на окремих ділянках з'явилися монолітно-каркасні конструкції.

"Роботи пояснюють необхідністю влаштування підпірних стінок на місцях зсуву. Наскільки я памʼятаю з навчання на географічному факультеті — зсув відбувається по експозиції схилу, а не по всьому периметру, але то таке, деталі", — пише Перов.

Перов додає, що вздовж вулиці Миколи Грінченка за металевим парканом облаштували будівельний майданчик. Він частково виходить на тротуар. Вже з'явився фундамент і бетонний моноліт, що вказує на капітальну споруду.

Водночас об'єкт немає паспорта, інформаційних вказівників про роботи, дозвільної документації й даних про відповідальних осіб. Але, за словами Володимира Бондаренка, цю ділянку відведено на фірму "ІДЕАЛ СТАР БУД". Власник — Христина Прокопів, вона дочка Ігоря Прокопіва, яки був головою Укртрансгазу.

Зауважимо, що Байкове кладовище – пам’ятка історії й культури, один із найстаріших некрополів, що зберігся в Києві. Перші поховання на кладовищі були в 1834 році. Тут поховані Михайло Грушевський, Микола Міхновський, Леся Українка, Олена Пчілка, Остап Вишня, Володимир Сосюра, Микола Лисенко.

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