Непоганий додатковий заробіток. У Києві пенсіонерам пропонують цікаву вакансію

Розглянути готові людину як з досвідом на аналогічній посаді, так і без досвіду

У Києві охоронна компанія відкрила вакансію на посаду охоронця до банку, розташованого на вулиці Грушевській. Цю роботу, зокрема, готові надати пенсіонерам.

Відповідне оголошення з’явилося на найпопулярнішому сайті пошуку роботи. Там зазначено, що співробітнику буде надано графік добовий 1×2 з 8:00 до 8:00.

Розглянути готові людину як з досвідом на аналогічній посаді, так і без досвіду.

Вимоги до кандидата:

коректність та тактовність у спілкуванні з людьми.

відсутність судимостей та алко/наркозалежностей.

Під час оформлення потрібні такі документи: довідка про відсутність судимостей, паспорт, іпн.

До обов’язків входитиме:

охорона об'єкта.

підтримка встановленого режиму охорони об’єкта.

забезпечення безпеки співробітників та відвідувачів на території об’єкта, що охороняється, припинення конфліктних ситуацій.

Зазначається, що заробітна плата становить 8 тисяч гривень за десять діб (плюс підробіток).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві шукають працівника на зарплату в 100 тисяч. При цьому на посаду готові розглянути студентів чи пенсіонерів.