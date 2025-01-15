Можна заробити понад 30 тисяч, не виходячи із дому. У Києві відкрилася цікава вакансія

Кандидат має добре спілкуватися з людьми та бути уважним до дрібниць

У Києві з'явилася вакансія, де можна заробляти від 33 тисяч гривень щомісяця. Компанія шукає агента з бронювання авіаквитків і дозволяє працювати віддалено.

Роботодавець пропонує офіційне оформлення та додаткові бонуси до зарплатні. Відповідне оголошення розміщено на одному з сайтів пошуку роботи та підбору персоналу.

Підприємство виходить на міжнародний рівень, тому шукає фахівця з досвідом роботи від одного року. Працівник буде бронювати квитки та розповідати клієнтам про наявні пропозиції. Також потрібно буде вести документацію та вирішувати питання, що виникають під час бронювання.

Кандидат має добре спілкуватися з людьми та бути уважним до дрібниць. Знання англійської мови стане перевагою на співбесіді. У компанії обіцяють створити комфортні умови для роботи та допомогти з професійним розвитком.

Усі нові працівники зможуть безкоштовно навчатися. Зарплата складається з основної ставки та бонусів. Графік роботи – п'ять днів на тиждень. У компанії розповідають про дружній колектив та гарну робочу атмосферу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Яремчі пропонують цікаву роботу з проживанням. Вакансія передбачає повну зайнятість.