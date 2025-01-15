Беруть навіть пенсіонерів та студентів: у Києві шукають працівника на зарплату у 100 тисяч

Пропонують повну зайнятість та безкоштовний чай з печивом.

У Києві пропонують роботу спеціалістам з фарбування автомобілів. При цьому зарплату пропонують помітно вищу за середню по ринку.

Відповідне оголошення на сайті work.ua розмістив ФОП Сахневич Є.П., власник СТО S&K Car Service. На вакантне місце шукають людину досвідом роботи щонайменше рік.

При цьому на посаду готові розглянути студентів чи пенсіонерів. Вакансії вказано, що ветеранам бойових дій буде віддано перевагу.

СТО пропонує зарплату 40-100 тисяч гривень на місяць, залежно від виконаної роботи. Допускається навіть те, що зарплата буде ще вищою.

"Шукаємо майстра з фарбування автомобілів (автомаляра) з досвідом роботи. В ідеалі й поліруванні теж", — йдеться в описі вакансії.

Серед необхідних навичок потрібне вміння розбирати/збирати автомобілі, виготовляти деталі під фарбування, а також безпосередньо фарбувати та полірувати їх.

При цьому працювати доведеться не лише у будні з 10:00 до 18:00, а й у суботу з 10:00 до 15:00. Зарплату обіцяють платити щотижня. СТО розташована у Києві на вулиці Шкільна, 25 (Жуляни).

Як повідомлялося раніше, одна із компаній шукає на роботу далекобійників на зарплату від 45000 до 55000 грн. При цьому на вакансію можуть взяти пенсіонерів.