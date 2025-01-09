З безкоштовним житлом і харчуванням. У Буковелі пропонують роботу із приємною зарплатнею

Шукають відповідальну та чесну людину

На популярному гірськолижному курорті Буковель шукають касира-продавця у продуктовий маркет із зарплатою від 20 до 28 тисяч гривень на місяць. Роботодавець забезпечує працівників безкоштовним житлом та харчуванням протягом усього періоду роботи.

Графік роботи узгоджується індивідуально з кожним співробітником, що доволі зручно. Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи.

Для працевлаштування необхідний досвід роботи від одного року та середня спеціальна освіта. Кандидат має впевнено користуватися комп'ютером, знати касові операції та мати досвід роботи з касовим апаратом.

Серед основних обов'язків майбутнього працівника – проведення готівкових і безготівкових розрахунків з покупцями та дотримання правил експлуатації контрольно-касових апаратів. Також у функції входить участь у проведенні інкасації протягом робочого дня.

Працівник займатиметься підготовкою товарів до продажу, їх викладкою та розміщенням цінників. Важливою вимогою є підтримка чистоти на касі та у прикасовій зоні.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування. Податки із зарплати не знімають. Оплата погодинна – скільки відпрацював, стільки й заробив.

Шукають відповідальну та чесну людину, яка вміє спілкуватися з покупцями. Важливо не вступати в конфлікти та знаходити спільну мову з клієнтами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на гірськолижному курорті з’явилась вакансія для дівчат. Один з готелів пропонує хороші умови.