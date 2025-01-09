Українцям, які повернуться з-за кордону, готові надати бронювання та роботу в оборонці

Цікава інформація, яка для багатьох може бути актуальною

Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах та бронювання від мобілізації тим чоловікам, які зараз перебувають закордоном. При цьому для громадян таке рішення має бути виключно "особистим".

Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі для "Радіо Свобода". За його словами, в Україні зараз спостерігається гострий дефіцит фахівців, які можуть перебувати закордоном. Таких українців необхідно заохочувати повертатися додому.

Чернишов наголосив, що "деякі індустрії в Україні потребують як повітря фахівців". Це стосується оборонної, військово-промислової та інших галузей. І якщо чоловіки з України, які перебувають наразі закордоном, вирішать повернутися на батьківщину, то їм держава готова надати роботу на таких підприємствах і бронювання від потенційної мобілізації.

Для цього планують розгорнути спеціальні центри пошуку вакансій в Україні та за її межами.

"У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит фахівців, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для цього ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги та заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки до цього прагнуть, вони хочуть принести користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець", — заявив міністр національної єдності України.

Водночас він наголосив на тому, що "чоловіки переважно мають захищати Україну в цей момент" і що для всіх наших співвітчизників таке рішення має бути винятково особистим.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що бронювання працівників критичних підприємств не захищає їх на 100% від мобілізації. За його інформацією, тепер територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть закликати їх.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кабмін дозволив забронювати ще одну категорію українців. Уряд вніс зміни до відповідної ухвали.