Неплохой дополнительный заработок. В Киеве пенсионерам предлагают интересную вакансию

Рассмотреть готовы человека как с опытом на аналогичной должности, так и без опыта

В Киеве охранная компания открыла вакансию на должность охранника в банк, который расположен по улице Грушевской. Эту работу, в том числе, готовы предоставить пенсионерам.

Соответствующее объявление появилось на популярном сайте поиска работы. Там указано, что сотруднику будет предоставлен график суточный 1×2 с 8:00 до 8:00.

Рассмотреть готовы человека как с опытом на аналогичной должности, так и без опыта.

Требования к кандидату:

корректность и тактичность в общении с людьми.

отсутствие судимостей и алко/наркозависимостей.

При оформлении требуются следующие документы: справка об отсутствии судимостей, паспорт, ипн.

В обязанности будет входить:

охрана объекта.

поддержка установленного режима охраны объекта.

обеспечение безопасности сотрудников и посетителей на территории охраняемого объекта, прекращение конфликтных ситуаций.

Отмечается, что заработная плата составляет 8 тысяч гривен за десять суток (плюс подработка).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве ищут работника на зарплату в 100 тысяч. При этом на должность готовы рассмотреть студентов или пенсионеров.