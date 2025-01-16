Неплохой дополнительный заработок. В Киеве пенсионерам предлагают интересную вакансию
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Рассмотреть готовы человека как с опытом на аналогичной должности, так и без опыта
В Киеве охранная компания открыла вакансию на должность охранника в банк, который расположен по улице Грушевской. Эту работу, в том числе, готовы предоставить пенсионерам.
Соответствующее объявление появилось на популярном сайте поиска работы. Там указано, что сотруднику будет предоставлен график суточный 1×2 с 8:00 до 8:00.
Рассмотреть готовы человека как с опытом на аналогичной должности, так и без опыта.
Требования к кандидату:
- корректность и тактичность в общении с людьми.
- отсутствие судимостей и алко/наркозависимостей.
При оформлении требуются следующие документы: справка об отсутствии судимостей, паспорт, ипн.
В обязанности будет входить:
- охрана объекта.
- поддержка установленного режима охраны объекта.
- обеспечение безопасности сотрудников и посетителей на территории охраняемого объекта, прекращение конфликтных ситуаций.
Отмечается, что заработная плата составляет 8 тысяч гривен за десять суток (плюс подработка).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве ищут работника на зарплату в 100 тысяч. При этом на должность готовы рассмотреть студентов или пенсионеров.