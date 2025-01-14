Оплачуване стажування та безкоштовний обід: у Львові пенсіонерам пропонують гарну роботу

Обіцяють зростання зарплати у перший рік роботи

В Україні роботу можуть знайти не тільки студенти та молоді люди, а навіть пенсіонери. До прикладу, у Львові пропонують зарплату до 16 500 грн за роботу прибиральниці у ресторані.

Як зазначено на порталі підбору вакансій, роботодавець оплачує стажування. Зарплата коливається від 15 до 16,5 тисяч грн, проте за перший рік роботи вона може зрости на 10%.

В обов'язки прибиральниці ресторану входить: миття посуду, прибирання ресторану та санвузлів, а також дотримання санітарних та гігієнічних норм закладу.

Натомість роботодавець пропонує чимало "плюшок", зокрема:

безкоштовний обід на зміні;

регулярний перегляд зарплати протягом року;

таксі коштом закладу після 22:00 в межах Львова, якщо затримуєтесь на роботі;

щоденну знижку 40% на все меню закладу.

До того ж роботодавець готовий надати працівнику знижку до 28% на курси з англійської мови, знижку до 15% на спортзал. А також компанія проводить зимові та літні корпоративи.

Зауважимо, що ресторан оплачує стажування та гарантує підвищення зарплати на 10% у перший рік роботи.

Нагадаємо, у Буковелі пропонують роботу із приємною зарплатнею, безкоштовним проживанням і харчуванням.

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