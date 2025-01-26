В Києві пропонують цікаву роботу з проживанням для пенсіонерів

Роботодавець висунув чимало вимог

У Києві надають роботу для пенсіонерів або переселенців. Працювати треба комендантом у хостелі.

Про це повідомили на сайті куплі-продажу. Серед обовʼязків: забезпечення безпеки та порядку в хостелі, реєстрації гостей, контроль за дотриманням правил проживання.

Але є також вимоги до кандидата. Варто мати досвід роботи в готельному бізнесі або схожій сфері, але це не обов'язково.

Перевагою буде працювати у команді, а також ефективно керувати персоналом. Ще однією важливою вимогою є дисципліна та відповідальність. Окрім цього, добрі комунікативні навички та вміння працювати з людьми.

За такі вимоги роботодавець готовий платити від 14 до 18 тисяч гривень. Працівникам надають проживання.

З переваг: конкурентна заробітна плата, проживання в хостелі з усіма необхідними зручностями, гнучкий графік роботи 6/1 або накопичувальні.

"Не втрачайте шансу працювати у сфері готельного бізнесу та телефонуйте вже сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що людям з інвалідністю пропонують роботу з проживанням у Карпатах.