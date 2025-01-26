В Киеве предлагают интересную работу с проживанием для пенсионеров

Работодатель выдвинул немало требований

В Киеве предоставляют работу для пенсионеров или переселенцев. Работать нужно комендантом в хостеле.

Об этом сообщили на сайте купли-продажи. Среди обязанностей: обеспечение безопасности и порядка в хостеле, регистрации гостей, контроль соблюдения правил проживания.

Но есть и требования к кандидату. Следует иметь опыт работы в гостиничном бизнесе или схожей сфере, но это не обязательно.

Преимуществом будет работать в команде, а также эффективно управлять персоналом. Еще одним важным требованием является дисциплина и ответственность.

За такие требования работодатель готов платить от 14 до 18 тысяч гривен. Работникам предоставляют проживание.

Из преимуществ: конкурентная заработная плата, проживание в хостеле со всеми необходимыми удобствами, гибкий график работы 6/1 или накопительные.

"Не упускайте шанс работать в сфере гостиничного бизнеса и звоните уже сегодня", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что людям с инвалидностью предлагают работу с проживанием в Карпатах.