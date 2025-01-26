В Киеве предлагают интересную работу с проживанием для пенсионеров
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Работодатель выдвинул немало требований
В Киеве предоставляют работу для пенсионеров или переселенцев. Работать нужно комендантом в хостеле.
Об этом сообщили на сайте купли-продажи. Среди обязанностей: обеспечение безопасности и порядка в хостеле, регистрации гостей, контроль соблюдения правил проживания.
Но есть и требования к кандидату. Следует иметь опыт работы в гостиничном бизнесе или схожей сфере, но это не обязательно.
Преимуществом будет работать в команде, а также эффективно управлять персоналом. Еще одним важным требованием является дисциплина и ответственность.
За такие требования работодатель готов платить от 14 до 18 тысяч гривен. Работникам предоставляют проживание.
Из преимуществ: конкурентная заработная плата, проживание в хостеле со всеми необходимыми удобствами, гибкий график работы 6/1 или накопительные.
"Не упускайте шанс работать в сфере гостиничного бизнеса и звоните уже сегодня", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" писал, что людям с инвалидностью предлагают работу с проживанием в Карпатах.