У Буковелі відкрита ситна вакансія, але треба бути старше 20 років

Обіцяють безкоштовне проживання та доступне харчування

З відкриттям сезону у Буковелі з'явилось чимало хороших та прибуткових вакансій. Так, до прикладу, один з готелів шукає кухаря з зарплатнею від 24 тисяч на місяць.

Як зазначено на сайті з пошуку роботи, розглядаються люди з досвідом роботи на відповідній посаді від 1 року та старше 20 років за віком.

Готель "HAY boutique hotel & spa" шукає кухаря гарячого процесу і пропонує зарплату від 24 до 27 тисяч грн за місяць.

Обов'язки кухаря:

Готувати страви з меню;

Контролювати якість продукції та дотримання термінів зберігання;

Дотримуватись чистоти на робочому місці, санітарних та гігієнічних вимог, а також технології приготування страв;

Дотримуватись стандартів роботи закладу.

Своєю чергою заклад пропонує — стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та соціальний пакет, житло та харчування коштом готелю і щоденний трансфер до роботи.

Майбутній кухар гарячого цеху повинен мати досвід роботи від 1 року та знання технології приготування страв, санітарних та гігієнічних вимог.

Нагадаємо, у Буковелі пропонують роботу і студентам. Обіцяють гідну зарплату та безкоштовне житло на території курорту, харчування по собівартості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Буковелі пропонують роботу з бронюванням, проте сума зарплатні не називається.