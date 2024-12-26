У Буковелі відкрита ситна вакансія, але треба бути старше 20 років
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Обіцяють безкоштовне проживання та доступне харчування
З відкриттям сезону у Буковелі з'явилось чимало хороших та прибуткових вакансій. Так, до прикладу, один з готелів шукає кухаря з зарплатнею від 24 тисяч на місяць.
Як зазначено на сайті з пошуку роботи, розглядаються люди з досвідом роботи на відповідній посаді від 1 року та старше 20 років за віком.
Готель "HAY boutique hotel & spa" шукає кухаря гарячого процесу і пропонує зарплату від 24 до 27 тисяч грн за місяць.
Обов'язки кухаря:
- Готувати страви з меню;
- Контролювати якість продукції та дотримання термінів зберігання;
- Дотримуватись чистоти на робочому місці, санітарних та гігієнічних вимог, а також технології приготування страв;
- Дотримуватись стандартів роботи закладу.
Своєю чергою заклад пропонує — стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та соціальний пакет, житло та харчування коштом готелю і щоденний трансфер до роботи.
Майбутній кухар гарячого цеху повинен мати досвід роботи від 1 року та знання технології приготування страв, санітарних та гігієнічних вимог.
Нагадаємо, у Буковелі пропонують роботу і студентам. Обіцяють гідну зарплату та безкоштовне житло на території курорту, харчування по собівартості.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Буковелі пропонують роботу з бронюванням, проте сума зарплатні не називається.