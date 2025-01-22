Людям з інвалідністю пропонують роботу з проживанням у Карпатах: скільки платитимуть

Пропонують гнучкий графік і зарплату до 30 тисяч

У курортному комплексі, розташованому в мальовничих Карпатах, відкрита вакансія адміністратора рецепції. Пропозиція цікава не лише конкурентною зарплатою, але й тим, що роботодавці готові розглянути кандидатів із інвалідністю.

Умови роботи

Робота в екокурорті передбачає повну зайнятість із гнучким графіком, який можна узгодити з керівництвом. Зарплата варіюється від 20 000 до 30 000 гривень залежно від досвіду та професійних навичок кандидата. Відповідна вакансія розміщена на сайті Work.ua.

До основних обов’язків адміністратора входять:

прийом та реєстрація гостей;

надання консультацій щодо послуг готелю та розваг у комплексі;

організація заселення та виселення клієнтів;

бронювання номерів і контроль за їх наявністю;

вирішення конфліктних ситуацій, якщо такі виникатимуть.

Вимоги до кандидатів

Щоб отримати цю роботу, необхідно мати:

досвід роботи в готельній сфері від 2 років;

відмінні комунікаційні навички та вільне володіння українською мовою;

вміння користуватися комп’ютерними програмами для бронювання;

уважність, відповідальність та прагнення до надання якісного сервісу.

Крім того, важливо бути готовим до активної взаємодії з гостями та забезпечення їхнього комфорту під час перебування на курорті.

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