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Людям з інвалідністю пропонують роботу з проживанням у Карпатах: скільки платитимуть

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Робота в Карпатах Новина оновлена 22 січня 2025, 17:53
Робота в Карпатах. Фото Колаж "Телеграф"

Пропонують гнучкий графік і зарплату до 30 тисяч

У курортному комплексі, розташованому в мальовничих Карпатах, відкрита вакансія адміністратора рецепції. Пропозиція цікава не лише конкурентною зарплатою, але й тим, що роботодавці готові розглянути кандидатів із інвалідністю.

Умови роботи

Робота в екокурорті передбачає повну зайнятість із гнучким графіком, який можна узгодити з керівництвом. Зарплата варіюється від 20 000 до 30 000 гривень залежно від досвіду та професійних навичок кандидата. Відповідна вакансія розміщена на сайті Work.ua.

До основних обов’язків адміністратора входять:

  • прийом та реєстрація гостей;
  • надання консультацій щодо послуг готелю та розваг у комплексі;
  • організація заселення та виселення клієнтів;
  • бронювання номерів і контроль за їх наявністю;
  • вирішення конфліктних ситуацій, якщо такі виникатимуть.

Вимоги до кандидатів

Щоб отримати цю роботу, необхідно мати:

  • досвід роботи в готельній сфері від 2 років;
  • відмінні комунікаційні навички та вільне володіння українською мовою;
  • вміння користуватися комп’ютерними програмами для бронювання;
  • уважність, відповідальність та прагнення до надання якісного сервісу.

Крім того, важливо бути готовим до активної взаємодії з гостями та забезпечення їхнього комфорту під час перебування на курорті.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Буковелі шукають обслуговуючий персонал. Пропонують сезонну роботу з хорошою оплатою.

Теги:
#Робота #Буковель #Вакансія #Карпати