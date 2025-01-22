Не скрізь братимуть на роботу. Що загрожує чоловікам, які не пройдуть базову військову підготовку
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Навіть навчатися у виші не вдасться
З вересня 2025 року в університетах України запровадять обов’язковий курс базової загальновійськової підготовки. БЗВП складатиметься з теоретичної частини, яка стане обов’язковою для всіх студентів, і практичної — тільки для чоловіків, придатних до військової служби.
Про це заявив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. За його словами, що успішне проходження курсу є необхідною умовою для подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
"Якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит або склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються скласти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах", — зазначив заступник міністра оборони.
Чоловікам, які не пройдуть БЗВП
Чоловіки, які не пройдуть базову загальновійськову підготовку, не матимуть права працювати на державній службі, в органах місцевого самоврядування чи прокуратурі. Крім того, згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", вони обов’язково проходитимуть базову військову службу, додає Мельник.
Нагадуємо, що деякі категорії громадяни звільняються від проходження БЗВП. Однією з основних підстав є непридатність до військової служби.
Так, можливість не проходити військову підготовку мають:
- громадяни України, які за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) є непридатними до військової служби;
- ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах;
- громадяни України, які вже пройшли військову службу.
Раніше "Телеграф" писав, чи будуть мобілізовувати студентів після базової загальновійськової підготовки. Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років.