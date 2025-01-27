Сможете выбрать смену. Пенсионерам в Украине предлагают неплохой вариант подработки

Нужен пеший работник

Найти работу в наше время непросто, особенно в условиях войны. Особенно если это касается пенсионеров или студентов. Так, в Киеве предлагают вакансию курьера за неплохие деньги.

Об этом стало известно на сайте по поиску работы. Работодатель выдвинул свои требования для будущих работников.

Описание вакансии "Курьер на доставку пиццы"

Компания "Сipollino.ua", ищем ответственных и энергичных курьеров для доставки пиццы клиентам в городе Киев.

В обязанности входит: обеспечить доставку пиццы клиентам вовремя и в наилучшем состоянии, сохранять и обеспечивать правильную температуру доставленной пиццы в течение всего процесса доставки, взаимодействовать с клиентами вежливо и доброжелательно, регистрировать заказы и производить оплату от клиентов при доставке.

Требования

Работодатель также выдвинул требования будущего работника и каким он должен быть. В объявлении указано, что должно быть умение ориентироваться в городе и использовать навигационные устройства. Высокая ответственность и пунктуальность, умение эффективно работать в условиях большого количества заказов, а также отличные коммуникативные навыки и вежливое отношение к клиентам.

Что предлагают

В объявлении указано, что эта вакансия с гибким графиком работы, возможность выбора изменений.

Предлагают конкурентную заработную плату, состоящую из оклада и части заказов. А именно от 10 до 16 тысяч гривен, а также процент заказа.

Возможность работать в дружеской и уютной атмосфере, карьерном росте и профессиональном развитии. Ставка от 500+% от заказа. Рассматривают кандидатуры студента или пенсионера.

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