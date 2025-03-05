У Києві захований унікальний діючий сонячний годинник із минулого: де його знайти (фото)

Його здатні знайти лише одиниці

На Подолі в Києві можна знайти унікальний артефакт із минулого — діючий вертикальний сонячний годинник П'єра Брульона. Він вважається найстарішим у столиці хронометром такого типу і про його існування знають лише одиниці.

Цей сонячний годинник схований від очей випадкових перехожих і є однією з найбільш маловідомих родзинок столиці. Побудований він був у XVIII столітті відомим французьким математиком і досі точно показує час.

"Телеграф" розповідає історію сонячного годинника П’єра Брульона і підказує, де його можна знайти.

Історія сонячного годинника П’єра Брульона в Києві

Вертикальний сонячний годинник П’єра Брульона захований від сторонніх очей у внутрішньому дворику Києво-Могилянської академії – у затишному сквері з боку вулиці Григорія Сковороди.

Розробкою проекту сонячного годинника займався викладач математики Києво-Могилянської академії француз П’єр Брульйон. Точний рік, коли був побудований цей сонячний годинник – не відомий. Однак, на думку дослідників, вони з’явилися в Києві наприкінці 18-го століття.

Спроектував і побудував їх Брульон як наочний посібник для студентів.

Довгий час сонячний годинник вірою і правдою служив городянам і студентам академії і лише в 1871 професор Скворцов робить одну з перших реконструкцій дітища Брульона. У 1941 році вони постраждали під час вибуху і їхня працездатність була порушена, але вже в 50-і роки годинник був відновлений.

Остання реконструкція годинника Брульона проходила далекого 1970 року і в такому вигляді вони і збереглися до наших днів.

Унікальність сонячного годинника П’єра Брульйона полягає в тому, що у нього є відразу 4 сторони-циферблати. Це означає, що, незалежно від того, як високо знаходиться сонце, годинником можна користуватися.

Робочою є кожна зі сторін, залежно від того, котра година – з якого боку світить сонце. Той бік, який висвітлюється зараз, і показує час, зазначає видання "Київ моє улюблене місто".

Сьогодні тут визначити час у сонячний день може кожен охочий — необхідно лише проявити трохи терпіння і кмітливості. Важливо знати, що конструкція працює тільки у світлий час доби за ясної погоди. Крім того, потрібно пам'ятати, що сонячний годинник не можна перевести — він показує тільки так званий природний, зимовий час.

Сонячний годинник П'єра Брульйона має охоронний статус і є пам'яткою архітектури.

Опис сонячного годинника Брульона

Цей сонячний годинник належить до пристроїв вертикального типу, що визначають час, і являє собою оригінальну цегляну колону, що розширюється донизу і стоїть на невеликому квадратному п'єдесталі.

Її вінчає декоративний купол, який завершується шпилем з флюгером.

На самій колоні закріплено чотири металеві циферблати на висоті двох метрів. На них є розграфка, оцифрування та вертикальні фігурні пластинки-гномони. На кожному циферблаті напис:

"Годинник східний";

"Годинник західний";

"Годинник полуденний";

"Годинник північний".

На південному циферблаті вказано дату — 1823 рік — яка є можливим роком виготовлення циферблату.

Де знайти сонячний годинник Пьера Брульона у Києві.

Адреса: ст. м. Контрактова площа, Григорія Сковороди, 2 (на подвір’ї Києво-Могилянської академії).

Нагадаємо, у Києві посеред Дніпра, неподалік Південного мосту та Осокорків, знаходиться загадковий об’єкт — кругла залізобетонна вежа, яка виступає з води на кілька метрів.

Її справжнє призначення відоме лише одиницям, і тому вежу називають і вогневою точкою часів Другої світової війни, і входом у сталінські тунелі, і старовинним фортом. Проте всі ці теорії помилкові.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одним із найбільш незвичайних і незабутніх об’єктів у столиці однозначно є Шоколадний будинок на Липках, який був збудований у 80-х роках XIX століття.