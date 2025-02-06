Який вигляд має експериментальний мікрорайон Києва і в чому його особливість (фото)

Унікальне архітектурне рішення дивує досі

Оболонський район Києва знаходиться у північній частині міста на правому березі Дніпра та довгі роки він носив назву "Мінський". Мало хто знає, але на його території є "експериментальний" мікрорайон із незвичайними будинками, які прийнято називати "ромашками".

Виглядають вони справді дивно та вибиваються із загальної панорами. "Телеграф" розповідає історію будівництва "експериментального" мікрорайону №2 у столиці і показує, в чому особливість місцевих багатоповерхівок.

Історія появи "експериментального" мікрорайону №2

У 1977 році в тоді ще Мінському районі завершилося будівництво зразково-показового мікрорайону №2, обмеженого сучасним проспектом Оболонським, а також вулицями Героїв полку Азовів та Йорданською.

Тут були зведені панельні будинки, які будували за останніми технологіями, а також два дитячі садки та школи, а також модерністський Універсам №3, який став першим супермаркетом у радянському Києві.

Трохи пізніше на території мікрорайону №2 з'явилися два особливих житлових будинки, що являють собою незвичайні монолітні вежі. Перший із них — 17-поверховий 90-квартирний каркасно-панельний житловий будинок було зведено методом підняття перекриттів у 1981 році.

Архітекторами виступили М. Будиловський і ще ціла команда професіоналів. Через нестандартні форми місцеві жителі незабаром прозвали цей будинок "ромашкою" або "кукурудзою". Другий подібний будинок, який мав уже 22-поверхи, було зведено на Оболоні 1990 року.

Обидві будівлі було зведено з використанням методу ковзної опалубки, коли перекриття поверхів піднімали від низу до верху вздовж монолітного каркаса за допомогою потужних домкратів, після чого на них встановлювали залізобетонні панелі.

Однопід’їздний монолітний житловий будинок баштового типу заввишки 17 поверхів має каркасно-панельну конструкцію з монолітним ядром жорсткості.

Поверхів із квартирами в будинку 15, а ще на двох нижніх розташовані технічні приміщення. Ця будівля стала першим у Києві монолітним житловим будинком. Але найнезвичайнішою частиною цієї будови є її унікальна форма.

Будинок побудований у вигляді циліндричної вежі з напівкруглими балконами. Нижня частина будівлі являє собою стилобат дещо меншого діаметра, оточений колонами-опорами.

У цьому будинку немає спільних балконів-галерей і навіть вікон у під’їзді, а сходи даної будівлі з усіх боків оточені квартирами, перебуваючи у самому центрі будинку.

Тому для забезпечення достатнього рівня вентиляції всередині будівлі було передбачено вертикальну шахту, яка увінчана великою металевою "короною" на його даху, через яку повітря і надходить усередину.

На кожному поверсі розташовано по 6 квартир, серед яких 4 двокімнатні, одна однокімнатна та одна трикімнатна.

Другий "дім-ромашка" мав уже 22 поверхи і був також побудований з використанням методу ковзної опалубки в 1990 році на площі Оболонській, 2-а. Ця будівля також вирізняється незвичайною формою, близькою до циліндричної, з напівкруглими балконами і звичайними вікнами.

Її основа — це також оточений колонами-опорами стилобат заввишки у два поверхи, в якому розміщується вхід, що веде в хол. Над холом розташовується технічний поверх, потім 20 житлових поверхів і ще один технічний поверх під дахом.

Незадимлювані сходи будинку розміщені в його бічній частині і провітрюються за допомогою отворів у фасадних панелях. 120 квартир по 6 на кожному поверсі розташовано в будівлі.

Унікальність цієї вежі полягає ще й у тому, що на момент свого зведення вона була найвищим житловим будинком у Києві. Її повна висота становить 75 метрів або 27 повноцінних поверхів.

Ці "будинки-ромашки" були експериментальними і саме тому їх звели у зразковій частині нового житлового масиву.

Завдяки своїм унікальним архітектурним особливостям ці будинки виглядають сучасно навіть у наші дні і не перестають привертати увагу перехожих.

Де знайти "будинки-ромашки" у Києві

Адреса: Оболонська площа 2 та 2-а.

За матеріалами ресурсу "Моя Оболонь".

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