В Киеве спрятаны уникальные действующие солнечные часы из прошлого: где их найти (фото)

Их способны отыскать лишь единицы

На Подоле в Киеве можно найти уникальный артефакт из прошлого — действующие вертикальные солнечные часы Пьера Брульона. Они считаются самым старым в столице хронометром такого типа и об их существовании знают лишь единицы.

Эти солнечные часы скрыты от глаз случайных прохожих и являются одной из самых малоизвестных изюминок столицы. Построены они были в XVIII веке известным французским математиком и до сих пор точно показывают время.

"Телеграф" рассказывает историю солнечных часов Пьера Брульона и подсказывает, где их можно найти.

История солнечных часов Пьера Брульона в Киеве

Вертикальные солнечные часы Пьера Брульона спрятаны от посторонних глаз во внутреннем дворике Киево-Могилянской академии – в уютном сквере со стороны улицы Григория Сковороды.

Разработкой проекта солнечных часов занимался преподаватель математики Киево-Могилянской академии француз Пьер Брульон. Точный год, когда были построены эти солнечные часы – не известен. Однако по мнению исследователей, они появились в Киеве в конце 18-го столетия.

Спроектировал и построил их Брульон в качестве наглядного пособия для студентов.

Долгое время солнечные часы верой и правдой служили горожанам и студентам академии и лишь в 1871 году профессор Скворцов делает одну из первых реконструкций детища Брульона. В 1941 году они пострадали во время взрыва и их работоспособность была нарушена, но уже в 50-е годы часы были восстановлены.

Последняя реконструкция часов Брульона проходила в далеком 1970 году и в таком виде они и сохранились до наших дней.

Уникальность солнечных часов Пьера Брульйона заключается в том, что у них есть сразу 4 стороны-циферблата. Это значит, что, независимо от того как высоко находится солнце, часами можно пользоваться.

Рабочей является каждая из сторон, в зависимости от того, который час – с какой стороны светит солнце. Тот бок, который освещается в данный момент, и показывает время, отмечает издание "Киев мой любимый город".

Сегодня здесь определить время в солнечный день может каждый желающий — необходимо лишь проявить немного терпения и смекалки. Важно знать, что конструкция работает только в светлое время суток при ясной погоде. Кроме того, нужно помнить, что солнечные часы нельзя перевести – они показывают только так называемое природное, зимнее время.

Солнечные часы Пьера Брульйона имеют охранный статус и являються памятником архитектуры.

Описание солнечных часов Брульона

Данные солнечные часы принадлежат к определяющим время устройствам вертикального типа, и представляют собой расширяющуюся книзу оригинальную кирпичную колонну, которая стоит на небольшом квадратном пьедестале.

Её венчает декоративный купол, который завершается шпилем с флюгером.

На самой колонне закреплены четыре металлических циферблата на высоте двух метров. На них есть разграфка, оцифровка и вертикальные фигурные пластинки-гномоны. На каждом циферблате надпись:

"Часы восточные";

"Часы западные";

"Часы полуденные";

"Часы северные".

На южном циферблате указана дата 1823, которая является вероятным годом изготовления циферблата.

Где найти солнечные часы Пьера Брульона в Киеве

Адрес: ст. м. Контрактовая площадь, Григория Сковороды, 2 (во дворе Киево-Могилянской академии).

Напомним, в Киеве посреди Днепра, недалеко от Южного моста и Осокорков, находится загадочный объект — круглая железобетонная башня, выступающая из воды на несколько метров.

Ее настоящее предназначение известно лишь единицам и поэтому башню называют и огневой точкой времен Второй мировой войны, и входом в сталинские тоннели, и старинным фортом. Однако все эти теориии ошибочны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что одним из самых необычных и запоминающихся объектов в столице однозначно является Шоколадный дом на Липках, который был построен в 80-х годах XIX века.