У Києві посеред Дніпра стоїть загадкова вежа: для чого вона потрібна і як її знайти (фото)

Багато хто навіть не здогадується про функції даної будови

У Києві посеред Дніпра, недалеко від Південного мосту і Осокорків, розташований незвичайний об'єкт — кругла залізобетонна вежа, що виступає з води на кілька метрів. Її справжнє призначення відоме лише одиницям і тому вежу називають і вогневою точкою часів Другої світової війни, і входом у сталінські тунелі, і старовинним фортом. Однак усі ці теорії помилкові. Насправді посеред Дніпра стоїть девіаційна вежа.

"Телеграф" вирішив розповісти читачам про справжнє призначення цього об'єкта, історію його будівництва та місце, де він зараз розташований.

Історія будівництва девіаційної вежі у Києві

Девіаційна вежа – це об'єкт, за яким судна звіряють свої компаси. Ця вежа з'явилася на Дніпрі 1983 року. Спочатку вона була побудована там, де зараз розташований Південний міст. Але потім, коли почали будівництво мосту, її перенесли далі — вниз по річці, дещо південніше.

Тільки перенесення цієї споруди коштувало 2 мільйони радянських рублів, а на той час це були величезні кошти. Отже, ця споруда має важливе значення.

Вежа має циліндричну форму. На її стінах закріплені металеві троси і сходи, а на верхівці знаходиться технічна конструкція з металу. Уся інша частина вежі виконана з монолітного бетону, оскільки це дуже важливо для точності її роботи.

Навіщо потрібна девіаційна вежа

Девіаційна вежа або пал — місце, де моряки налаштовують корабельні компаси. Кожне судно зобов'язане щорічно усувати похибки в роботі свого магнітного компаса, а оскільки Київ розташований на стику двох водосховищ, то будь-яка помилка в навігації може призвести до трагічних наслідків.

Навіть ті кораблі, які оснащені за останнім словом техніки, зобов'язані проходити цю процедуру. Адже електроніка банально може вийти з ладу, а класичний компас ніколи не підведе. Однак компаси, з цілої низки причин, мають властивість з часом збиватися. Тому їх потрібно періодично налаштовувати й усувати похибку, яка називається магнітною девіацією. Саме для цих цілей і призначена Девіаційна вежа.

Існує регламент, згідно з яким кожен корабель повинен раз на рік пройти процедуру налаштування компаса на девіаційній вежі й отримати відповідну довідку, що дає право експлуатації судна.

Як відбувається налаштування компаса судна біля девіаційної вежі

Налаштування компаса судна відбувається так: за допомогою спеціального обладнання девіатор звіряє показання компаса з координатами вежі та налаштовує його на правильні показники в разі відхилень.

Після цього девіатор виписує судну довідку і ставить "мокру печатку" — без цього документа корабель у плавання вирушити права не має. Зараз у Києві залишився лише один фахівець-девіатор, а на всю Україну їх навряд чи набереться з десяток.

Де знаходиться девіаційна вежа у Києві

Об’єкт розташований посеред Дніпра, між Осокорками та Жуковим островом. Побачити вежу можна з берега: вулиця Набережно-Корчуватська, 90 (правий берег) та вулиця Садова, 86 (лівий берег).

До вежі також можна підпливти на човні та роздивитися її зблизька.

Девіаційна вежа

Нагадаємо, мало хто знає, що у 1857 році на місці сучасного столичного Повітрофлотського шляхопроводу було збудовано дерев’яну Тріумфальну арку. Звели цю нетипову для столиці споруду на честь приїзду до Києва імператора Олександра ІІ та Марії Олександрівни. Зі столичною аркою пов’язана дуже цікава та заплутана історія, яка знайома лише одиницям.

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