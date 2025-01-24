Побачити зможе не кожен: де в Києві є таємні вітражі та як їх знайти (фото)

Декоративні композиції зі скла мають просто приголомшливий вигляд

У Києві є безліч цікавих локацій з неймовірною історією. Проте мало хто знає, що у престижному Печерському районі столиці розташований невеликий гастроном, який прикрашають просто неймовірні вітражі. Ці яскраві витвори мистецтва дивують своїми цікавими сюжетами та майстерністю виконання.

Однак побачити їх досить складно, тому що для цього має збігтися одразу кілька "факторів". "Телеграф" розповідає читачам історію легендарного будинку на Грушевського та показує, як виглядають шикарні вітражі на вікнах у місцевому магазині.

Історія будинку на Грушевського у Києві

Житловий будинок № 9 по вулиці Грушевського розташований між Маріїнським парком і Микільською брамою Київської фортеці. Одне крило головним фасадом дивиться в бік Маріїнського парку, а друге — в бік вулиці Грушевського.

Будинок звели 1935 року за проектом архітектора Олексія Бекетова і будували його спеціально для забезпечення житлом співробітників ЦК КП(б)У — саме тут після перенесення столиці з Харкова до Києва в 1934 році жила вся партійна еліта.

Місце під будівлю вибрали на краю парку, навпроти Маріїнського палацу, де проводили засідання Всеукраїнського центрального виконкому. А поруч запланували звести будівлю майбутньої Верховної Ради.

Будинок є взірцем монументального класицизму 1930-х років, тож рішеннями виконкому Київської міськради він був внесений до переліку пам’яток історії та архітектури місцевого значення.

У будинку №9 деякий час жив експрезидент України Петро Порошенко. З того часу споруду в народі прозвали "будинком Порошенка".

Що відомо про вітражі в магазині будинку

Зараз на першому поверсі на куті будинку розташований невеликий гастроном із чудовими вітражами. Про це розповіла у Фейсбук киянка Тетяна Дрожевська, яка й звернула увагу на ці гарні композиції зі скла .

Вітражі, судячи з усього, були виконані іще за часів СРСР, коли тут теж був або гастроном, або кафе.

На жаль, вітражі можна побачити лише за умови співпадіння відразу кількох умов:

на вулиці має бути темно

у магазині має бути включено світло

і ви знаходитесь біля гастронома з боку вулиці Грушевського, а не з боку Маріїнського парку.

У магазині вітражі заставлені стелажами з продуктами та їх не видно зсередини. При цьому вітражі на вікнах і дверях є тільки з одного боку — з боку вулиці, а з боку парку вітраж тільки під стелею на невеликому шматку вікна.

"На одному вікні незрозуміло — зверху видно, що він є, але саме вікно обвішане гроном кондиціонерів. А тих вітражів, що під стелею, майже не видно – після ремонту частина стелі опущена вниз, тож наполовину їх закриває. Чи так і було від початку – вікна прикрашені вітражами тільки з однієї сторони, а з іншої тільки зверху (в чому я сильно сумніваюсь), чи частина вітражів була знищена (незважаючи на внесення будинку до пам’яток архітектури) – невідомо, жодної інформації про це, як і про автора вітражів, знайти не вдалося", — написала авторка посту.

Де знайти гастроном з вітражами у Києві.

Барвисті вітражі можна побачити на першому поверсі житлового будинку на вулиці Грушевського, 9 на Подолі (місцевість Липки).

Увидеть их можно со стороны улицы Грушевского, а не стороны Мариинского парка.

Будинок на вулиці Грушевського, 9

Нагадаємо, 1857 року на місці сучасного Повітрофлотського шляхопроводу в Києві було збудовано дерев’яну Тріумфальну арку. Звели цю нетипову для столиці споруду на честь приїзду до Києва імператора Олександра ІІ та Марії Олександрівни. Зі столичною аркою пов’язана дуже цікава та заплутана історія, яка знайома одиницям.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Подолі у Києві стоїть будинок Петра I, який був збудований ще наприкінці 17 століття. Ця будівля вважається найстарішою кам’яною спорудою, що збереглася в столиці і вона може розповісти про долю багатьох людей.