Проїзд подорожчав в одному з міст України: які тепер тарифи у тролейбусах та маршрутках

Транспортні тарифи підняли: як це вплине на містян.

Виконавчий комітет Черкаської міськради ухвалив рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Вже з 5 березня жителі та гості міста платитимуть за поїздку більше.

Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому 4 березня. Згідно з новими тарифами, вартість разового квитка на тролейбус зросте до 13 гривень, а проїзд у маршрутних таксі коштуватиме 16 гривень.

Як пояснюють представники КП "Черкасиелектротранс", необхідність підвищення тарифів зумовлена зростанням витрат на електроенергію, підвищенням мінімальної заробітної плати та загальним здорожчанням собівартості перевезень.

Автотранспортні перевізники також обґрунтовують нові тарифи подорожчанням запчастин, шин та інших витратних матеріалів, необхідних для обслуговування рухомого складу.

Підвищення вартості проїзду викликало неоднозначну реакцію серед містян. Дехто вважає нові тарифи обґрунтованими через інфляцію, а інші скаржаться, що якість перевезень не покращується, а ціни невпинно зростають.

Раніше представники міської влади та перевізники неодноразово порушували питання зміни тарифів, оскільки витрати на утримання громадського транспорту продовжують збільшуватися.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 квітня 2025 року у Кам'янському Дніпропетровської області може зрости вартість проїзду в трамваях.