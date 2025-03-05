Ціни на газ суттєво зросли: чи підвищать тариф для українців

Опалювальний сезон позаду, але газові проблеми тільки починаються.

Після завершення опалювального сезону Україна має сформувати новий газовий баланс на наступний рік. Цим питанням займатимуться НАК "Нафтогаз" та уряд. Однак ситуація з імпортом газу викликає багато питань. Чи торкнеться це звичайних громадян?

Народний депутат Олексій Кучеренко у своєму Telegram-каналі заявив, що нинішня ситуація з газопостачанням значно гірша, ніж обіцяли посадовці. Попри запевнення, що Україна зможе пройти зиму без імпорту газу, довелося купувати паливо за значно вищими цінами.

За його словами, влітку газ можна було закуповувати за ціною близько 300 доларів за тисячу кубометрів. Проте зараз, коли європейські сховища спорожніли, ціна зросла до 750-800 доларів за тисячу кубометрів. Це фактично вдвічі більше, що призводить до суттєвих фінансових втрат.

"Нафтогаз" опинився перед складною дилемою: або закладати ці збитки в тарифи та вимагати підвищення ціни на газ для споживачів, або очікувати компенсації з державного бюджету. Однак другий варіант також є проблемним, оскільки кошти бюджету нині мають бути спрямовані, насамперед, на Збройні сили України.

Кучеренко наголошує, що відповідальність за ситуацію лежить на посадовцях, які помилково прогнозували достатні запаси газу без імпорту. Він закликає не впадати в ейфорію через завершення опалювального сезону, адже проблеми з газовим балансом залишаються актуальними.

Раніше "Телеграф" писав про те, що запаси газу в українських сховищах могли досягти історичного мінімуму.