В Киеве вдвое вырос тариф за содержание домов: как можно сэкономить

Стоимость выросла почти вдвое

Ситуацию с повышением коммунального тарифа в Киеве на обслуживание домов можно разрешить. Однако это решение не обязательно значительно снизит стоимость услуги.

"Телеграф" расскажет, что делать домам, которые уже в апреле получат немалое начисление за обслуживание зданий. Заметим, что с 1 марта вышеуказанный тариф вырастет примерно в 2 раза, за 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения придется платить почти 13 грн.

Такие изменения возмутили многих киевлян, ведь они касаются домов, не имеющих главы ОСМД или компании, выполняющей эти функции. Поэтому фактически новый тариф установлен для домов, обслуживаемых государственными ЖЭКами.

Как разрешить эту ситуацию?

Одним из самых простых вариантов является найти дому главу ОСМД и начать работать с ним. Ведь фактически объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) занимается благоустройством этих зданий. Дома, у которых есть ОСМД, ежемесячно получают отдельное начисление по этому тарифу. Сейчас он в Киеве на аналогичную услугу в ОСМД и частных УК давно достиг 8–12 грн за метр в обычных домах и 14–25 грн в новых жилых комплексах.

То есть в некоторых кооперативах стоимость услуги действительно может быть меньше, но это не главный плюс. Ведь наличие ОСМД хоть как-то гарантирует, что за многоэтажкой будут следить. То есть периодически будут делаться ремонты, поддерживаться чистота подъездов и т.д.

В то же время следует отметить, что стоимость на обслуживание домов без ОСМД не изменялась с 2017 года. Поэтому повышение этого тарифа вполне логично, но смогут ли ЖЭКи действительно отрабатывать новый тариф точно неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли жильцы многоквартирных домов снизить коммунальные тарифы.