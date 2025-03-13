На Київ впав метеорит? Чим небезпечні ці сюрпризи з неба: думка астронома

Падіння метеоритів: чи варто побоюватись космічних катастроф?

Космічні вторгнення на Землю можуть бути небезпечними та нести потенційну біологічну загрозу, зокрема космічну пандемію або епідемію. Хоча більшість космічних тіл згорають в атмосфері, деякі все ж можуть досягти поверхні Землі.

Про це "Телеграфу" розповів старший науковий співробітник НАН України Олексій Стєклов. За його словами, усе залежить від того, чи долетить космічне тіло до поверхні Землі. Науковець пояснив, якщо тіло згоріло, поки летіло, то це явище називається метеор. В іншому ж випадку це метеорит.

Нагадаємо, що в Києві ввечері 12 березня пролунав потужний вибух. До вибуху повітряна тривога у столиці не оголошувалась. В мережі публікують відео та пояснюють, що над столицею нібито міг вибухнути метеорит.

Чим небезпечні космічні вторгнення

Фахівці не можуть гарантувати того, що в слідах об’єкта не залишилися якісь космічні віруси чи бактерії. Відтак, це потенційно може становити біологічну небезпеку.

"Космічні вторгнення можуть бути різні: тіла можуть долетіти до планети й упасти, отже вони небезпечні", — заявив Стєклов.

Далі це може спричинити космічну пандемію. Водночас варто зауважити, що наразі невідомо, наскільки швидко вона може розповсюдитися.

"Велике значення має швидкість вторгнення. Якщо тіло велике, то через стрімке розігрівання віруси загинуть. А можуть і долетіти", — сказав науковець.

Він підкреслив, що не варто виключати ймовірність як пандемії, так і епідемії. Крім того, в українських обсерваторіях наголошують залучати біологів, фахівців з хімії та фізики для такого аналізу.

Чи можна прогнозувати падіння метеоритів на Землю

"Я хочу сказати, що космічні вторгнення — це дуже серйозна проблема. Планетарна безпека в обсерваторіях важлива", — зазначив Олексій Стєклов.

Він також повідомив, що для того, аби спричинити великий вибух, який зруйнує сотні кілометрів, не потрібне велике тіло. Найголовнішу роль відіграють швидкість і маса.

Одна з популярних версій, що пояснюють початок Льодовикового періоду — Земля зазнала зіткнення з великим метеоритом або астероїдом. Це, ймовірно, сталося близько 2,4 мільйона років тому й призвело до значних змін в кліматі нашої планети. Науковець підтвердив цю теорію.

Щоб зруйнувати Європу, як припустив він, достатньо буде тіла завдовжки з кілометр. Для Києва ж достатньо 20-30 метрів.

США разом із НАСА створили підрозділ планетарного захисту, який безпосередньо займається оцінкою загроз від космічних тіл, що можуть потрапити в атмосферу Землі. Співробітники також вивчають можливі катастрофи, які можуть виникнути внаслідок падіння астероїдів або метеоритів. Існують так звані "метеорні патрулі", які запобігають можливим загрозам із космосу.

У розмові старший науковий співробітник НАН припустив, що в разі падіння Міжнародної космічної станції (МКС) на Землю це призведе д серйозних руйнувань. Однак, завдяки її орбіті, станція спочатку пройде через високі шари атмосфери, де вона буде поступово спалюватися під впливом тертя. Навіть якщо більша частина МКС згорить, деякі уламки можуть все ж досягти поверхні Землі — це стане справжнім космічним явищем, яке приверне увагу багатьох людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астронавти з МКС дев’ять місяців не можуть повернутися на Землю, їхнє очікування може затягнутися. Запуск місії Crew-10 був відкладений.