На Киев упал метеорит? Чем опасны эти сюрпризы с неба: мнение астронома

Падение метеоритов: стоит ли опасаться космических катастроф?

Космические вторжения на Землю могут быть опасны и нести потенциальную биологическую угрозу, в частности космическую пандемию или эпидемию. Хотя большинство космических тел сгорают в атмосфере, некоторые все же могут достигнуть поверхности Земли.

Об этом "Телеграфу" рассказал старший научный сотрудник НАН Украины Алексей Стеклов. По его словам, все зависит от того, долетит ли космическое тело до поверхности Земли. Ученый объяснил, если тело сгорело, пока летело, то это явление называется метеор. В противном же случае это метеорит.

Напомним, что в Киеве вечером 12 марта раздался мощный взрыв. До взрыва воздушная тревога в столице не объявлялась. В сети публикуют видео и объясняют, что над столицей якобы мог взорваться метеорит.

Чем опасны космические вторжения

Специалисты не могут гарантировать, что в следах объекта не остались какие-то космические вирусы или бактерии. Следовательно, это потенциально может представлять биологическую опасность.

"Космические вторжения могут быть разные: тела могут долететь до планеты и упасть, следовательно, они опасны", — заявил Стеклов.

Далее это может повлечь за собой космическую пандемию. В то же время, стоит заметить, что пока неизвестно, насколько быстро она может распространиться.

"Большое значение имеет скорость вторжения. Если тело большое, то из-за стремительного разогрева вирусы погибнут. А могут и долететь", — сказал ученый.

Он подчеркнул, что не следует исключать вероятность как пандемии, так и эпидемии. Кроме того, в украинских обсерваториях подчеркивают привлекать биологов, специалистов по химии и физике для такого анализа.

Можно ли прогнозировать падение метеоритов на Землю

"Я хочу сказать, что космические вторжения — это очень серьезная проблема. Планетарная безопасность в обсерваториях важна", — отметил Алексей Стеклов.

Он также сообщил, что для того, чтобы повлечь за собой большой взрыв, который разрушит сотни километров, не нужно большое тело. Главную роль играют скорость и масса.

Одна из популярных версий, объясняющих начало Ледникового периода – Земля испытала столкновение с большим метеоритом или астероидом. Это, вероятно, произошло около 2,4 миллионов лет назад и привело к значительным изменениям в климате нашей планеты. Ученый подтвердил эту теорию.

Чтобы разрушить Европу, как предположил он, достаточно будет тела длиной в километр. Для Киева достаточно 20-30 метров.

США вместе с НАСА создали подразделение планетарной защиты, непосредственно занимающееся оценкой угроз от космических тел, которые могут попасть в атмосферу Земли. Сотрудники также изучают возможные катастрофы, которые могут возникнуть в результате падения астероидов или метеоритов. Существуют так называемые "метеорные патрули", которые предотвращают возможные угрозы из космоса.

В разговоре старший научный сотрудник НАН предположил, что в случае падения Международной космической станции (МКС) на Землю это приведет к серьезным разрушениям. Однако, благодаря ее орбите станция сначала пройдет через высокие слои атмосферы, где она будет постепенно сжигаться под влиянием трения. Даже если большая часть МКС сгорит, некоторые обломки могут все же достичь поверхности Земли – это станет настоящим космическим явлением, которое привлечет внимание многих людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астронавты из МКС девять месяцев не могут вернуться на Землю, их ожидание может затянуться. Запуск миссии Crew-10 был отложен.