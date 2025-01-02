Зоряний дощ з сузір'я, яке більше не існує: вночі в п'ятницю на небі можна побачити перші падаючі зірки 2025

Квадрантиди — один із трьох найпотужніших метеорних потоків в році

Більшість метеорних потоків отримали назви від сузір'їв, із яких вони, здається, "вилітають" на нічному небі. Однак Квадрантиди мають унікальну історію. Вони названі на честь сузір'я Стінний Квадрант (лат. Quadrans Muralis). Його більше не вважають окремим сузір’ям і рознесли зорі в сусідні скупчення.

Цей метеорний потік характеризується відсутністю довгих хвостів, але часто має яскраві "голови", схожі на вогняні кулі. 3 січня — пік спостереження за зорепадом. Під час піка можна спостерігати до 120 метеорів на годину.

Що потрібно знати про Квадрантиди

Коли Земля обертається навколо Сонця, вона періодично проходить через шлейфи уламків, залишених кометами або астероїдами. Джерелом Квадрантид є астероїд 2003 EH1.

Чим спостереження буде особливе в січні 2025 року

Найкращий час для спостережень – перед світанком, коли місяць низько на небі. Пік Квадрантид припадає на в п'ятницю, 3 січня. В цю ніч із тонким півмісяцем, що буде освітлений лише на 11%. Це полегшить відстежування метеорів. Квадрантиди можна побачити до 16 січня.

Після Квадрантид наступний пік метеорного дощу — Ліриди, які можна буде побачити в середині квітня. Однак наступний настільки потужний метеорний потік — Персеїди в серпні.

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