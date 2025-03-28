Шахрай та фейковий "інвалід": як чиновник КМДА Лепський наживався на тяжкохворих киянах і намагався втекти за кордон

Колишній заступник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА був затриманий з підробленими документами і зараз перебуває за ґратами

"Плівки Комарницького", оприлюднені нещодавно ЗМІ , яскраво продемонстрували, що КМДА та Київрада наразі являють собою, по суті, гігантський корупційний мурашник. Де кожен, хто має хоча б трохи впливову посаду, задіяний у схемі розпилу грошей київської громади.

Але цинізм фігурантів однієї з недавніх справ, подробиці якої днями оприлюднило СБУ, зашкалює навіть на фоні "будівельного кейсу Комарницького". Високопосадовці одного з департаментів КМДА разом з заступником директора комунального медичного закладу та керівником приватної медичної компанії додумалися красти у тих, кому мали допомагати і кому сьогодні доводиться найважче: у невиліковно хворих киян, зокрема з психічними розладами.

Нині усім фігурантам протиправної схеми вручено підозри, а її організатора, колишнього заступника директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Геннадія Лепського, заарештовано з призначенням застави в 57 млн грн. Саме стільки, за даними правоохоронців, чиновники присвоїли під час реалізації міської програми "Турбота. Назустріч киянам", в рамках якої мали організувати паліативний догляд за хворими людьми, які самі не можуть про себе подбати.

Куди пішли 60 млн, призначені на допомогу хворим

Геннадій Лепський наразі вважається заступником з економічних питань комунального медичного закладу "Психіатрія", але одночасно, за даними правоохоронців, є засновником ФОПу та реальним власником ТОВ "Міцне здоров'я".

Саме через цю компанію й була організована схема, у якій, окрім Лепського, були задіяні директор цієї компанії (та її зіц-власник) Руслан Матвєєв, а також дві заступниці директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА (правоохоронці прізвищ не називають, але, за даними ЗМІ, мова, ймовірно, йде про Людмилу Ріяко та Галину Довганчин).

Схема працювала наступним чином: спершу з подачі чиновників Департаменту соціальної та ветеранської політики було укладено договір між КМДА та ТОВ "Міцне здоров’я". За договором, приватна компанія мала надавати паліативну допомогу невиліковно хворим киянам (передовсім – з психічними розладами), а саме забезпечувати їх харчовими продуктами, медикаментами, щоденним медичним доглядом тощо. Загальна вартість договору склала 149 млн грн, або, за даними каналу "Оперативний", близько 55 тис. грн на пацієнта щомісяця.

Насправді ж до хворих киян доходила лише незначна частина цієї суми, інші гроші просто виводилися на пов’язані з ТОВ "Міцне здоров’я" ФОПи як оплата за оренду нерухомого майна, транспортних засобів, машино-місць, господарських товарів, харчових продуктів та інших товарів-послуг, які або здійснювалися за завищеною вартістю, або взагалі фактично не надавались. Ясно, що згодом ці кошти поверталися учасникам схеми, які "заробили" на цьому" близько 60 млн грн.

Ось як про функціонування цієї схеми, що діяла протягом 2022—2024 років, йдеться в одному з судових рішень (див. скриншот нижче).

"Встановлено, що грошові кошти не були використані за призначенням та можливо були привласнені посадовими особами ТОВ "Міцне здоров`я" за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, шляхом виведення коштів з ТОВ "Міцне здоров`я" через підконтрольних фізичних осіб-підприємців", — йдеться, зокрема, у матеріалах суду.

Своєю чергою СБУ розкрила показові додаткові деталі цієї схеми.

"Майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміумкласу та елітної нерухомості, які "на папері" використовували для потреб пацієнтів. Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих", — зазначають у Службі безпеки.

До речі, сам Геннадій Лепський був настільки впевнений у свої безкарності, що, як пише Київська міська прокуратура, не побоявся отримувати гроші за фейкові "послуги" прямо на рахунки зареєстрованого на нього ФОПу. При цьому він не погребував організувати собі фіктивні документи про інвалідність, які дозволяли йому користуватися пільгами, мати бронь від призову та перетинати кордон. Саме з цими підробленими документами він був затриманий при недавній спробі втекти в Європу, аби сховатися від відповідальності.

"Відтак йому також повідомлено про підозру у виготовленні та використанні завідомо підроблених документів та заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у великому розмірі (ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України)", — зазначають прокурори.

На "Каєн" гроші є, а на аліменти нема? Що ще відомо про Лепського

До речі, люксовий Porsche Cayenne не вперше фігурує у прив’язці до прізвища Лепського. У 2019 році чималий скандал викликала "фотосесія" у ФБ тодішнього чиновника КМДА, у якій він вихвалявся придбанням люксового позашляховика цієї марки.

Тоді на вихваляння чиновника звернуло увагу видання Insider, яке пригадало Лепському, що саме у його бутність заступником директора Департаменту охорони здоров’я КМДА та куратором тендерного комітету цього департаменту він втричі переплатив за діагностичні тести для дітей та вагітних жінок.

Ну і, звичайно, виявилося що засвічену автівку Геннадій Лепський не задекларував, та ще й оформив не на себе, а нас свого брата, який ніколи не мав грошей на таке коштовне придбання.

"Гена вирішив сам собі подарувати новий "Порше" на Новий рік. І все б добре, але Гена чиновник і в рік свині Гена вирішив насвинячити, розмістивши фотки незадекларованої машини у ФБ та Інстаграмі. Гена приміряє колір курточки під колір авто, Гена в автосалоні, Гена в машині, Гена поряд з машиною на дачі, Гена поряд з машиною по дорозі в Буковель… Ні, не дарма виступав Гена – ми помітили. Даремно Гена не відобразив купівлю автомобіля у декларації. Час уже втрачено", — влучно зазначили журналісти видання.

Не відомо, чи саме придбання елітної автівки стало причиною перевірки декларації Геннадія Лепського, але у цьому ж році на нього звернуло увагу НАЗК .

Чиновнику інкримінували несвоєчасне внесення даних в декларацію (мова йшла про неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані), і зрештою суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, хоча і закрив провадження у справі у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

До речі, не зрозуміло, чому НАЗК не помітило ще один цікавий момент в декларації Лепського: явне викривлення у оцінці вартості його житла. Як писав "Центр протидії корупції", чиновник заявляв, що його 130-метрова квартира на "Оболонських Липках" вартувала 467 тис. грн, у той час, як реєстр майнових прав "світив", що вона взята в іпотеку за 300 тис. доларів.

Ну а в 2022 році виявилося, що, очевидно, витративши усі гроші на люксове авто та іпотеку, чиновник, судячи з усього, настільки "збіднів", що навіть відмовився платити аліменти колишній дружині Ользі Лепській на свою законну дитину. Про це відомо з матеріалів судового розгляду, опублікованого у Єдиному реєстрі судових рішень.

"Дитина проживає разом з матір`ю. Угоди про добровільну сплату аліментів між сторонами не досягнуто", — йдеться в матеріалах суду .

Зараз, як вже згадувалося, Геннадій Лепський перебуває за ґратами. Іншим фігурантам, зокрема чиновницям Департаменту соціальної та ветеранської політики, вручено підозри. Департамент, до речі, оприлюднив власну позицію щодо цієї історії, де наголошує, що, мовляв, оборудка з паліативною допомогою тяжкохворим була організовано строго у рамках закону, і навіть посилається на наявність актів виконаних робіт.

"Департамент соціальної та ветеранської політики компенсує вартість наданих послуг. За версією слідства, кошти в розмірі близько 57 млн грн, які вказують органи правопорядку як нібито розкрадені, були використані не на обслуговування людей, які потребують паліативної допомоги. Фактичне використання коштів, сплачених станом на зараз, Департаменту надавачі послуги підтвердили актами виконаних робіт", — говорять у Департаменті .

Та слідство має іншу версію, що підтверджується висновками Державної податкової служби, яка провела власне аналітичне дослідження програми "Турбота. Назустріч киянам".

Згідно з цими висновками, ТОВ "Міцне здоров`я" за період з 01 січня 2022 року по 17 грудня 2024 року перерахувало приблизно двом десяткам ФОПів десятки мільйонів гривень за послуги, які, цитуємо, "здійснені за завищеною вартістю та/або фактично не надавались, ймовірно здійснені без розумної економічної причини (ділової мети), не підпадають під визначення господарської діяльності та спрямовані виключно на отримання забезпечення умови для протизаконного виведення бюджетних коштів, отриманих від Департаменту соціальної та ветеранської політики м. Києва, містять ознаки злочину згідно з частиною п`ятою статті 191 КК України та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму".

У випаду, якщо СБУ та прокуратура доведуть справу до логічного завершення, фігурантам світить до 12 років перебування за ґратами.

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