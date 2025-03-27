"Він будівельник, а не "смотрящий"". Що Кличко казав про Комарницького і коли востаннє бачились

Комарницький втік за кордон

Мер столиці Віталій Кличко кілька разів заперечував, що колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, який фігурує у гучній корупційній справі, "смотрящий за Києвом". Остання зустріч, Кличка з ним відбувалась за пів року до скандалу.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, де відбулась ця зустріч, а також, що Кличко казав про Комарницького.

Зауважимо, що востаннє, за офіційними даними, мер Києва бачив ексдепутата Комарницького пів року назад, тобто десь у серпні-вересні. Кличко розповідав, що зустрівся з нардепом-втікачем в торгівельному центрі випадково.

"Це було приблизно пів року тому в одному з ТЦ. Він підійшов до мене з дітьми, щоб сфотографуватись і все", — сказав Кличко.

Додамо, що інформація про "смотрящего за Києвом" почала поширюватись у мережі задовго до розслідування гучної земельної справи. Адже ще у 2021 році, після спілкування з Комарницьким та народним депутатом Миколою Тищенком, Кличко відкинув усі ці упередження. Він наголосив, що нардепи приходили до нього з пропозиціями щодо коаліції в Київраді.

"Який статус у нього? У нього будівельні компанії, які будують у Києві. […] Я щодня спілкуюсь із представниками бізнесу, вирішуючи багато питань. Я не памʼятаю, але кілька місяців тому я десь з ним зустрічався. […] Є якісь чутки, що він "смотрящий", але за мною "смотрящих" немає, немає тієї людини, яка буде говорити, що та як робити. У Кличка їх не може бути апріорі", — заявив мер Києва.

Водночас ще у 2019 році позафракційний депутат Юрій Левченко казав, що Кличко та Комарницький мали певні домовленості щодо управління містом. Але цю інформацію поширювали анонімні джерела, її офіційного підтвердження немає.

Нагадаємо, оприлюднені правоохоронцями аудіозаписи розмов доводять, що організатор схеми бізнесмен і "смотрящий за Києвом" Денис Комарницький вплинув на чиновників КМДА і контролював питання, які виносилися на порядок денний у засіданнях.

За даними НАБУ, під час обшуків у Київській міськраді було вилучено готівку на рекордну суму: понад 6,4 млн доларів, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, як Комарницький утік з України. За останніми даними, він перебуває у Відні.