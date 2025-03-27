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Авто для "перестрахування" і не тільки. Як Комарницький утік із України (розслідування УП)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як Дениса Комарницького вивозили за кордон Новина оновлена 27 березня 2025, 08:34
Як Дениса Комарницького вивозили за кордон. Фото Колаж "Телеграфу" / Українська правда

Під час руху авто з Комарницьким супроводжувала машина з табличкою "200" під лобовим склом

У мережі було оприлюднено цитати з протоколу допиту товариша колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького Юрія Довгаленка. Декілька днів тому під час допиту в Службі безпеки України він визнав, що брав участь у законспірованому виїзді Комарницького зі столиці на український кордон.

Слова Довгаленка на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач. Той повідомив, як саме відбувався цей процес.

"10.02.2025 близько 18 години в месенджері "Сигнал" мені зателефонував мій товариш Комарницький Д.С. і повідомив мені про необхідність вибути у західному напрямку країни у зв’язку з проблемами, пов’язаними з кримінальним переслідуванням НАБУ. Усі дії з його перевезення на захід України необхідно виконати якнайшвидше", — доки його офіційно не розголошують.

Далі, за його словами, коли Комарницького забрали та почали рух у напрямку міста Хуст, ексдепутат повідомив, що попереду їх їхатиме камуфльований автомобіль, з табличкою "200" під лобовим склом, який виїхав заздалегідь.

Фото: "УП"

"Протягом усього нашого пересування основна задача "Тойота Ленд Крузер 200", полягала в тому щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів, а також у разі наявності таких — повідомляти про те, чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах Комарницького Д.С., якого на той час розшукувало НАБУ, про що навіть неодноразово повідомляли ЗМІ. Рухаючись у зазначеному складі та у зазначеному напрямку, "Тойота Ленд Крузер 200" їхала попереду від нас на відстані близько 30 кілометрів, виконуючи завдання з розвідування обстановки. Перед ними їхав зазначений камуфльований автомобіль для "перестраховки", з метою розвідки обстановки щодо наявності на маршруті блокпостів або працівників правоохоронних органів", — сказав під час допиту Довгаленко.

Журналіст Юрій Ткач наголошує, що особливість ситуації у тому, що, перебуваючи вже на Закарпатті, Довгаленко представився поліцейським співробітником СБУ та показав службове посвідчення голосного позаштатного працівника оперативного підрозділу Служби безпеки України.

Фото: "УП"

"У порятунку Комарницького, за даними співрозмовників УП серед правоохоронців, брали участь чотири особи з посвідченнями СБУ, двоє співробітників Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат", — підсумував розслідувач.

Фото: "УП"

Варто зазначити, що Ткач ще 12 березня повідомляв, що Комарницького "знайшли за кордоном".

Як повідомлялося раніше, на початку лютого НАБУ і САП провели обшуки у Комарницького, якого у ЗМІ називали "смотрящим за Києвом". Його ім’я неодноразово фігурувало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів. Також Комарницького називали бізнес-партнером ресторатора та народного депутата Миколи Тищенка.

Під час обшуків у його будинку було знайдено понад 7 мільйонів доларів готівкою. При цьому сам ексчиновник від правосуддя переховувався на території України, доки у березні журналісти не помітили його у столиці Австрії.

Як виявилось, виїхати за кордон Комарницькому допомогли двоє поліцейських. Їх виключили з лав Нацполіції, а СБУ вже вручила їм підозри.

Теги:
#Допит #Виїзд за кордон #Денис Комарницький #Михайло Ткач #Юрій Довгаленко