Авто для "перестрахування" і не тільки. Як Комарницький утік із України (розслідування УП)

Під час руху авто з Комарницьким супроводжувала машина з табличкою "200" під лобовим склом

У мережі було оприлюднено цитати з протоколу допиту товариша колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького Юрія Довгаленка. Декілька днів тому під час допиту в Службі безпеки України він визнав, що брав участь у законспірованому виїзді Комарницького зі столиці на український кордон.

Слова Довгаленка на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач. Той повідомив, як саме відбувався цей процес.

"10.02.2025 близько 18 години в месенджері "Сигнал" мені зателефонував мій товариш Комарницький Д.С. і повідомив мені про необхідність вибути у західному напрямку країни у зв’язку з проблемами, пов’язаними з кримінальним переслідуванням НАБУ. Усі дії з його перевезення на захід України необхідно виконати якнайшвидше", — доки його офіційно не розголошують.

Далі, за його словами, коли Комарницького забрали та почали рух у напрямку міста Хуст, ексдепутат повідомив, що попереду їх їхатиме камуфльований автомобіль, з табличкою "200" під лобовим склом, який виїхав заздалегідь.

"Протягом усього нашого пересування основна задача "Тойота Ленд Крузер 200", полягала в тому щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів, а також у разі наявності таких — повідомляти про те, чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах Комарницького Д.С., якого на той час розшукувало НАБУ, про що навіть неодноразово повідомляли ЗМІ. Рухаючись у зазначеному складі та у зазначеному напрямку, "Тойота Ленд Крузер 200" їхала попереду від нас на відстані близько 30 кілометрів, виконуючи завдання з розвідування обстановки. Перед ними їхав зазначений камуфльований автомобіль для "перестраховки", з метою розвідки обстановки щодо наявності на маршруті блокпостів або працівників правоохоронних органів", — сказав під час допиту Довгаленко.

Журналіст Юрій Ткач наголошує, що особливість ситуації у тому, що, перебуваючи вже на Закарпатті, Довгаленко представився поліцейським співробітником СБУ та показав службове посвідчення голосного позаштатного працівника оперативного підрозділу Служби безпеки України.

"У порятунку Комарницького, за даними співрозмовників УП серед правоохоронців, брали участь чотири особи з посвідченнями СБУ, двоє співробітників Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат", — підсумував розслідувач.

Варто зазначити, що Ткач ще 12 березня повідомляв, що Комарницького "знайшли за кордоном".

Як повідомлялося раніше, на початку лютого НАБУ і САП провели обшуки у Комарницького, якого у ЗМІ називали "смотрящим за Києвом". Його ім’я неодноразово фігурувало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів. Також Комарницького називали бізнес-партнером ресторатора та народного депутата Миколи Тищенка.

Під час обшуків у його будинку було знайдено понад 7 мільйонів доларів готівкою. При цьому сам ексчиновник від правосуддя переховувався на території України, доки у березні журналісти не помітили його у столиці Австрії.

Як виявилось, виїхати за кордон Комарницькому допомогли двоє поліцейських. Їх виключили з лав Нацполіції, а СБУ вже вручила їм підозри.