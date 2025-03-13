Велика чистка у Кличка: за що звільнено десяток топ-чиновників Києва

Попереду ще будуть звільнення

У Київській міській державній адміністрації відбулася низка звільнень чиновників. Мер міста Віталій Кличко на тлі новин про земельну корупцію в Києві анонсував також низку звільнень інших осіб найближчим часом.

Таким чином міський голова відповів на недавнє розслідування Bihus.info, в якому журналісти отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників групи, яка нібито займалася земельною корупцією у столиці. Відповідний пост було опубліковано Telegram-каналі мера.

"Щодо останніх резонансних новин, що стосуються, зокрема, земельної сфери столиці. Хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям усі запрошені документи та сприяє слідству", — написав Кличко.

Так, Кличко пояснив, що зі своїх посад звыльнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич ;

; заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта ;

; заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов процедурно звільнено буде від завтрашнього числа;

процедурно звільнено буде від завтрашнього числа; Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр". Фракція партії "УДАР" відкликає його із депутатів Київради.

Крім того, мер анонсує, що надалі будуть звільнені такі особи:

директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський ;

; директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій ;

; директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Жилінвест" Віктор Погребний ;

; заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святіна.

З комунального об’єднання "Київзеленбуд" буде звільнені:

Генеральний директор підприємства Юрій Бахмат ;

; Перший заступник генерального директора "Київзеленбуду" Олексій Лукаш ;

; Заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального об’єднання Олександр Гора.

Кличко запевнив, що у різних департаментах продовжуються і це будуть не останні звільнення заради очищення.

Про розслідування

Bihus.Info отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників неформальної групи, яка займалася земельними питаннями і орієнтувалася на так званого Дениса Комарницького, який "смотрящий" по Києву.

Журналісти зазначають, що на записах Комарницький, який юридично не має жодного відношення до київської влади (за мерства Леоніда Черновецького Комарницький був депутатом Київради – ред.) роздає посадовим особам та депутатам вказівки, через них "вирішує питання" та реалізує з ними спільні земельні схеми.

Упродовж кількох років правоохоронці прослуховували і самого Дениса Комарницького, і його найближчих соратників із числа представників київської влади. Було встановлено, що у 2023-24 роках група на чолі з Комарницьким незаконно заволоділа земельною ділянкою в центрі Києва, оцінена в 11 млн. гривень, і намагалася привласнити ще 6 земельних ділянок вартістю понад 83 млн. гривень.

Місяць тому підозри, як члени ОЗУ отримав сам Комарницький та співробітники його офісу. А також заступник Кличка Петро Оленич, який займається ключовими земельними департаментами столиці, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, депутат з цієї комісії Олена Марченко, заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта, та заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

Засвітився також головний архітектор міста Києва, голова Департаменту містобудування КМДА Олександр Свистунов. Він отримує вказівки про звільнення своєї ж заступниці Тетяни Зайченко, яку "колись порекомендував" Комарницький. Іншу заступницю Валентину Святину тут називають "зрозумілою людиною".

У повній версії розслідування журналістів також наводяться діалоги між вищезазначеними особами, а також згадуються й інші чиновники столиці.

Що відомо про справу земельної корупції у Києві

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію "Чисте місто" щодо знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

За даними слідства, Оленичу та ще дев’яти особам повідомили про підозру у створенні злочинної організації, яка заволоділа землею у Києві на суму понад 94 млн грн.

Зазначається, що у списку підозрюваних є колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, а також голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

Правоохоронці повідомили, що зловмисники шукали перспективних земельних ділянок та реєстрували право власності на споруди, яких на території цих ділянок ніколи не було. Потім члени злочинного угруповання подавали до міськради заяву про надання їм права власності на ділянки, щоб нібито обслуговувати "споруди".

Що відомо про топ-чиновників

Петро Оленич – заступник голови КМДА. Координував діяльність Департаментів інформаційно-комунікаційних технологій, земельних ресурсів, містобудування та архітектури.

Народився 27 липня 1982 року в місті Очаків Миколаївської області. Закінчив Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю "Правознавство".

З 2 квітня 2021 року – заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації (CDTO).

7 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у справі про земельну корупцію. Оленича заарештували із можливістю внесення застави у сумі 15 млн гривень. 21 лютого стало відомо, що Петра Оленича звільнено з-під варти під заставу.

Олексій Мушта — заступник керівника КП "Київблагоустрій".

Юрій Леонов — заступник директора КП "Спецжитлофонд". Процедурно буде звільнено процедурно звільнено від завтрашнього числа (14 березня).

Михайло Терентьєв – депутат Київради, голова земельної комісії, директора КП "Інженерний центр".

Народився 12 вересня 1985 року у місті Миколаїв Дніпропетровської області. Закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова до інституту історичної освіти, спеціальність "історія", кваліфікація "Вчитель історії та правознавства".

З 2020 року був депутатом Київської міської ради (депутатська фракція "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка").

У лютому 2025 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Михайла Терентьєва. Йому інкримінують участь у схемах щодо розподілу землі у столиці.

Ігор Долинський – директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин". Призначений на посаду 27 травня 2019 року.

Володимир Шарій — директор КП "Спецжитлофонд". Народився 1977 року. Закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, здобувши кваліфікацію магістра. Закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури.

Трудовий шлях розпочав за студентські роки у науково-виробничому підприємстві "Котек". Після закінчення університету працював самостійно як фізична особа-підприємець.

Член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Віктор Погрібний — директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест". Має дві вищі освіти та 10-річний досвід роботи у вітчизняній банківській системі.

За даними Центральної виборчої комісії, у 2010 р. Віктора Погрібного був членом Партії регіонів і був обраний депутатом сільської ради Лісників у Києво-Святошинському районі, пише Ділова столиця.

Валентина Святіна – заступник директора Департаменту містобудування та архітектури.

Юрій Бахмат — генеральний директор Комунального об’єднання "Київзеленбуд". Народився 23 листопада 1986 року у місті Бобровиця Чернігівської області. У 2009 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, здобув повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістра з правознавства, юриста.

Розпорядженням Київського міського голови від 19 жовтня 2023 року № 1012 Юрія Бахмата призначено на посаду Генерального директора КО "Київзеленбуд".

Керівник Київзеленбуду Юрій Бахмат із своїм заступником систематично отримували мільйонні відкати від підрядників. Наразі троє із шести учасників схеми перебувають під вартою, повідомляє Офіс генпрокурора.

6 березня у службових приміщеннях комунального об’єднання "Київзеленбуд" відбулися обшуки. Державне бюро розслідувань затримало Бахмата.

Олексій Лукаш – перший заступник генерального директора "Київзеленбуду".

Олексія Лукаша було призначено першим заступником гендиректора "Київзеленбуду" 29 серпня 2024 року. Крім того, він працював у Комунальному підприємстві із утримання зелених насаджень Солом’янського району столиці.

6 березня, у Києві під час спільної операції Служби безпеки України та Національної поліції Лукаша було затримано разом з Юрієм Бахматом. Вони перебувають під вартою.

Олександр Гора – заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального об’єднання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що депутат Ірина Кормишкіна, відома незаконним збагаченням, подала заяву про складання мандату.