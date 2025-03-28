Мошенник и фейковый "инвалид": как чиновник КГГА Лепский наживался на тяжелобольных киевлянах и пытался бежать за границу

Бывший заместитель директора Департамента здравоохранения КГГА был задержан с поддельными документами и сейчас находится за решеткой

"Пленки Комарницкого", обнародованные недавно СМИ , ярко продемонстрировали, что КГГА и Киевсовет представляют собой, по сути, гигантский коррупционный муравейник. Где каждый, кто имеет хотя бы чуть-чуть влиятельную должность, задействован в схеме распила денег киевской громады.

Но цинизм фигурантов одного из недавних дел, подробности которого на днях обнародовало СБУ, зашкаливает даже на фоне "строительного кейса Комарницкого". Высокопоставленные чиновники одного из департаментов КГГА вместе с заместителем директора коммунального медицинского учреждения и руководителем частной медицинской компании додумались воровать у тех, кому должны помогать и кому сегодня приходится тяжелее всего: у неизлечимо больных киевлян, в том числе с психическими расстройствами.

В настоящее время всем фигурантам противоправной схемы вручены подозрения, а ее организатор, бывший заместитель директора Департамента здравоохранения КГГА Геннадий Лепский, арестован с назначением залога в 57 млн грн. Именно столько, по данным правоохранителей, чиновники присвоили во время реализации городской программы "Забота. Навстречу киевлянам", в рамках которой должны были организовать паллиативный уход за больными людьми, которые сами не могут позаботиться о себе.

Куда пошли 60 млн, предназначенных на помощь больным

Геннадий Лепский считается заместителем по экономическим вопросам коммунального медицинского учреждения "Психиатрия", но одновременно, по данным правоохранителей, является основателем ФОП и реальным владельцем ООО "Крепкое здоровье".

Именно через эту компанию и была организована схема, в которой, кроме Лепского, были задействованы директор этой компании (и ее зиц-владелец) Руслан Матвеев, а также две заместительницы директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА (правоохранители фамилий не называют, но, по данным СМИ , речь, вероятно, идет о Людмиле Рияко и Галине Довганчин).

Схема работала следующим образом: сначала с подачи чиновников Департамента социальной и ветеранской политики был заключен договор между КГГА и ООО "Крепкое здоровье". По договору, частная компания должна оказывать паллиативную помощь неизлечимо больным киевлянам (прежде всего – с психическими расстройствами), а именно обеспечивать их продуктами питания, медикаментами, ежедневным медицинским уходом и т.д. Общая стоимость договора составила 149 млн грн, или, по данным канала "Оперативный", около 55 тыс. грн на пациента ежемесячно.

На самом же деле до больных киевлян доходила лишь незначительная часть этой суммы, другие деньги просто выводились на связанные с ООО "Крепкое здоровье" ФОПы в качестве оплаты за аренду недвижимого имущества, транспортных средств, машино-мест, хозяйственных товаров, продуктов питания и других товаров-услуг, которые либо осуществлялись по завышенной стоимости, либо вообще фактически не предоставлялись. Ясно, что впоследствии эти средства возвращались участникам схемы, которые "заработали" на этом около 60 млн грн.

Вот как о функционировании этой схемы, действовавшей в течение 2022—2024 годов, говорится в одном из судебных решений (см. скриншот ниже).

"Установлено, что денежные средства не были использованы по назначению и возможно были присвоены должностными лицами ООО "Крепкое здоровье" по предварительному сговору с должностными лицами Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, путем вывода средств из ООО "Крепкое здоровье" через подконтрольных физических лиц-предпринимателей", — говорится, в частности, в материалах суда.

В свою очередь СБУ раскрыла показательные дополнительные детали этой схемы.

"Почти треть бюджетных средств фигуранты потратили на приобретение авто премиум-класса и элитной недвижимости, которые "на бумаге" использовали для нужд пациентов. Так, например, один из новых внедорожников Porsche Cayenne, приобретенных этой компанией, злоумышленники использовали сами, но формально он числился как автомобиль для перевозки тяжелобольных", — отмечают в Службе безопасности.

Кстати, сам Геннадий Лепский был настолько уверен в своей безнаказанности, что, как пишет Киевская городская прокуратура, не побоялся получать деньги за фейковые "услуги" прямо на счета зарегистрированного на него ФОП. При этом он не побрезговал организовать себе фиктивные документы об инвалидности, позволявшие ему пользоваться льготами, иметь бронь от призыва и пересекать границу. Именно с этими поддельными документами он был задержан при недавней попытке бежать в Европу, чтобы скрыться от ответственности.

"Поэтому ему также сообщено о подозрении в изготовлении и использовании заведомо поддельных документов и завладении денежными средствами путем мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 358 УК Украины, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", — отмечают прокуроры.

На "Кайен" деньги есть, а на алименты нет? Что еще известно о Лепском

Кстати, люксовый Porsche Cayenne не впервые фигурирует в привязке к фамилии Лепского. В 2019 году большой скандал вызвала "фотосессия" в ФБ тогдашнего чиновника КГГА, в которой он хвастался приобретением люксового внедорожника этой марки.

Тогда на хвастовство чиновника обратило внимание издание Insider, припомнившее Лепскому, что именно в его бытность заместителем директора Департамента здравоохранения КГГА и куратором тендерного комитета этого департамента он втрое переплатил за диагностические тесты для детей и беременных женщин.

Ну и, конечно, оказалось, что засвеченный автомобиль Геннадий Лепский не задекларировал, да еще и оформил не на себя, а на своего брата, у которого никогда не было денег на такое ценное приобретение.

"Гена решил сам себе подарить новый "Порше" на Новый год. И все бы хорошо, но Гена чиновник и в год свиньи Гена решил насвинить, разместив фотки незадекларированной машины в ФБ и Инстаграме. Гена примеряет цвет курточки под цвет авто, Гена в автосалоне, Гена в машине, Гена рядом с машиной на даче, Гена рядом с машиной по дороге в Буковель… Нет, не зря выступал Гена – мы заметили. Напрасно Гена не отразил покупку автомобиля в декларации. Время уже потеряно", — метко отметили журналисты издания.

Не известно, стало ли именно приобретение элитного автомобиля причиной проверки декларации Геннадия Лепского, но в этом же году на него обратило внимание НАПК .

Чиновнику инкриминировали несвоевременное внесение данных в декларацию (речь шла о несообщении о существенных изменениях в имущественном положении), и в конце концов суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, хотя и закрыл производство по делу в связи с истечением сроков наложения административного взыскания.

Кстати, не понятно, почему НАПК не заметило еще один интересный момент в декларации Лепского: явное искажение в оценке стоимости его жилья. Как писал "Центр противодействия коррупции", чиновник заявлял, что его 130-метровая квартира на Оболонских Липках стоила 467 тыс. грн, в то время как реестр имущественных прав "светил", что она взята в ипотеку за 300 тыс. долларов.

Ну а в 2022 году оказалось, что, очевидно, потратив все деньги на люксовое авто и ипотеку, чиновник, судя по всему, настолько обеднел, что даже отказался платить алименты бывшей жене Ольге Лепской на своего законного ребенка. Об этом известно из материалов судебного разбирательства, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

"Ребенок проживает вместе с матерью. Соглашение о добровольной уплате алиментов между сторонами не достигнуто", — говорится в материалах суда .

Сейчас, как уже упоминалось, Геннадий Лепский находится за решеткой. Другим фигурантам, в частности, чиновницам Департамента социальной и ветеранской политики, вручены подозрения. Департамент, кстати, обнародовал собственную позицию по этой истории, где отмечает, что, мол, сделка с паллиативной помощью тяжелобольным была организована строго в рамках закона, а также ссылается на наличие актов выполненных работ.

"Департамент социальной и ветеранской политики компенсирует стоимость предоставленных услуг. По версии следствия, средства в размере около 57 млн ​​грн, которые указывают органы правопорядка как якобы разворованные, были использованы не на обслуживание людей, нуждающихся в паллиативной помощи. Фактическое использование средств, уплаченных по состоянию на данный момент, Департаменту предоставители услуги подтвердили актами выполненных работ", — говорят в Департаменте .

Но следствие имеет другую версию, подтверждаемую выводами Государственной налоговой службы, которая провела собственное аналитическое исследование программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Согласно этим выводам, ООО "Крепкое здоровье" за период с 01 января 2022 года по 17 декабря 2024 года перечислило приблизительно двум десяткам ФОПов десятки миллионов гривен за услуги, которые, цитируем, "осуществлены по завышенной стоимости и/или фактически не оказывались, вероятно, осуществлены без разумной экономической причины (деловой цели), не подпадают под определение хозяйственной деятельности и направлены исключительно на получение обеспечения условия для противозаконного вывода бюджетных средств, полученных от Департамента социальной и ветеранской политики г. Киева, содержат признаки преступления согласно части пятой статьи 191 УК Украины и признаки легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".

В случае, если СБУ и прокуратура доведут дело до логического завершения, фигурантам светит до 12 лет пребывания за решеткой.

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