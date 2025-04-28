Вчився на авіатора. У Києві попрощались з 17-річним загиблим та його батьками від російського удару

В будинок хлопця влучила балістична ракета

У Києві попрощались з загиблим внаслідок російської масованої атаки 17-річним Данилом Худею та його батьками. Вони проживали у Святошинському районі, де був приліт балістичної ракети.

Про це повідомляє "Київ24". Зазначається, що на церемонію прощання зібрались не тільки знайомі та родичі, а й пересічні громадяни.

На відео з місця події видно, що люди принесли багато червоних квітів та ледь стримували сльози. На прощання прийшли друзі та однокласники Данила, які вдень трагедії до останнього чекали, коли його дістануть з-під завалів.

Прощання в Києві з Данилом Худею

Прощання в Києві з Данилом Худею і його батьками

Данило Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціалізацією "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". Викладач авіаційного коледжу Сергій Толстой каже, що через кілька років він міг стати авіатором. Один із друзів загиблого хлопця, Іван, каже, що Даня був такою людиною, якої він не бачив ніколи.

"Я дуже давно знав Даню, ця людина була самою щирою, радісною і веселою. Ми багато чого планували, але на жаль так сталося… Я пишаюся тим, що в мене був такий друг як Данило", – розповів товариш загиблого хлопця.

Данило Худя

Нагадаємо, що Данило та його батьки Олег і Вікторія загинули 24 квітня. Балістична ракета влучила в будинок, в якому вони мешкали на першому поверсі. Врятуватися вдалося лише молодшій сестрі. Загальна кількість загиблих в цей день становить 13 осіб, поранених — 87 людей.

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