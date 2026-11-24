Що роблять у такій ситуації

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Якщо покупець не може розрахуватися, касир "АТБ" скасовує чек, а вже пробиті товари повертають до торговельної зали. У такій ситуації не змушують оплачувати покупки.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ". Якщо покупець повернеться пізніше, він просто набере товари заново.

Якщо така ситуація станеться на касі самообслуговування, нічого страшного не трапиться – це звичайна штатна ситуація. Оплата просто не пройде, термінал відхилить оплату карткою, а чек не надрукується.

Зазвичай усе відбувається так:

Звернутися до консультанта / касира. Працівник, який стежить за цією зоною, скасує незавершений чек або переведе операцію в потрібний режим.

Працівник, який стежить за цією зоною, скасує незавершений чек або переведе операцію в потрібний режим. Що робити з товарами:

Якщо ви все-таки вирішили купити частину товарів – консультант скасує чек і допоможе пробити лише те, на що вистачає грошей (або ви зможете оплатити готівкою на звичайній касі, якщо там це передбачено).

Якщо зараз нічого купувати не будете – товари просто залишають біля каси, щоб працівник повернув їх на полиці.

Чи спишуться гроші пізніше: якщо банк відповів відмовою через нестачу коштів, списання не відбувається. Рідкісний виняток – технічні збої або зависання операції, але навіть у цьому разі гроші зазвичай повертаються автоматично або після звернення до банку.

Головне – не забирати товари, поки оплата не пройшла, і спокійно покликати працівника торговельного залу: для них це звичайний робочий момент.

Як повідомляв "Телеграф", якщо покупець пошкоджує обладнання чи інше майно магазину "АТБ", працівники викликають службу охорони та поліцію. Детальніше читайте у роз’ясненні про псування майна.