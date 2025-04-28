Учился на авиатора. В Киеве попрощались с 17-летним погибшим и его родителями от российского удара (фото, видео)

В дом парня попала баллистическая ракета

В Киеве простились с погибшим в результате российской массированной атаки 17-летним Данилом Худеем и его родителями. Они проживали в Святошинском районе, где был прилет баллистической ракеты.

Об этом сообщает "Киев24". На церемонию прощания собрались не только знакомые и родственники, но и рядовые граждане.

На видео с места происшествия видно, что люди принесли много красных цветов и ели сдерживали слезы. На прощание пришли друзья и одноклассники Данила, которые в день трагедии до последнего ждали, когда его достанут из-под завалов.

Прощание в Киеве с Данилом Худеем

Прощание в Киеве с Данилой Худей и его родителями

Даниил Худя учился в Киевском авиационном профессиональном колледже по специализации "Авиационная и ракетно-космическая техника". Преподаватель авиационного колледжа Сергей Толстой говорит, что через несколько лет он мог стать авиатором. Один из друзей погибшего Иван говорит, что Даня был таким человеком, которого он не видел никогда.

"Я очень давно знал Даню, этот человек был самым искренним, радостным и веселым. Мы многое планировали, но, к сожалению, так случилось... Я горжусь тем, что у меня был такой друг как Данил", — рассказал товарищ погибшего парня.

Даниил Худя

Напомним, что Данил и его родители Олег и Виктория погибли 24 апреля. Баллистическая ракета попала в дом, где они жили на первом этаже. Спастись удалось только младшей сестре. Общее число погибших в этот день составляет 13 человек, раненых — 87 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге простились с 21-летним юношей, погибшим от удара РФ.