Його фото облетіло всі мережі: у Кривому Розі попрощались з 21-річним юнаком, який загинув від удару РФ

Знайомі хлопця про нього тепло відгукуються

5 квітня в Кривому Розі провели в останню путь 21-річного Олександра Нестерова, який загинув 2 квітня від російського ракетного удару. Близькі та однокласники згадують хлопця як щиру, добру й надійну людину.

Як повідомляє "Рудана", прощання відбулося в Храмі Святого Вознесіння, де зібралося чимало людей.

Однокласники загиблого згадують про нього як про позитивну, активну людину, на яку можна було покластися.

"Дуже позитивний Сашко був, про таких кажуть — "з головою". Він постійно був у русі, чогось прагнув. Не віриться, що його вже немає. Був гарним воротарем, багато разів грали з ним у футбол", — поділився однокласник Сергій.

Інший приятель загиблого — Микита додав: "Якщо була якась проблема, я відразу йшов до нього: "Сашко, допоможи!" Без вагань допомагав. Він був найсвітлішою людиною, яку я знав. Саша був душею класу".

Нагадаємо, що знімок Олександра в понівеченій автівці швидко поширилося в мережі та викликав хвилю співчуття серед користувачів.

Що відомо про ракетний удар

У п'ятницю, 4 квітня, російські війська спрямували на місто в Дніпропетровській області балістичну ракету. Тоді обстріл забрав життя 4 миних людей, ще 17 — постраждали, зокрема діти.

Пошкоджень зазнали близько 20 вікон у багатоповерховому будинку, про що свідчать фотографії з місця події. Також вибуховою хвилею побиті спортзал, вікна в адміністративній будівлі.

У Кривому Розі наступного дня оголосили День жалоби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після російського обстрілу Кривого Рогу 4 квітня загинуло щонайменше 12 людей, понад 50 — дістали поранення.