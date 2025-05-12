Новим заступником начальника КМВА став колишній комік: подивіться номери з ним (відео)

Свою військову кар'єру почав у 2022 році

На посаду заступника начальника Київської міської військової адміністрації призначили нову людину. Тим став офіцер Ігор Рева.

Про це повідомив голова адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, новопризначений заступник відповідатиме за координацію проєктів, спрямованих на підтримку підрозділів, військових та їхніх сімей.

До початку повномасштабного вторгнення Ігор Рева працював у творчій сфері та був проєктним менеджером. У 2022 році добровільно мобілізувався до лав Сил оборони. Брав участь у контрнаступі на Запоріжжі у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

"Люди, які досягли успіху у війську, які змогли максимально використати цивільні навички для результату — це дуже міцна опора. А справжні зміни можна зробити тільки сильними командами та пліч-о-пліч з успішними", — підкреслив Ткаченко.

Що відомо про Ігоря Реву

Народився 22 березня 1991 року в Полтаві. Разом із братом-близнюком Олексієм активно займався КВН ще зі шкільних років, а згодом — у студентській лізі.

Навчався у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" за спеціальністю "Фінанси і кредит". Під час навчання був активним у студентському самоврядуванні, обіймаючи посаду Студентського мера Полтави та заступника голови Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

Ігор Рева

Брати Реви стали відомими завдяки участі в телешоу "Розсміши коміка".

Також брати брали участь у "Ліга сміху" (команда "Манхеттен", тренер — Сергій Сивохо) та "Комік на мільйон". На жаль, багато відео ще російською — тоді шоу часто велися саме цією мовою.

З 2016 року Ігор з братом працювали у студії "Мамахохотала" як актори й сценаристи. Також Рева був автором серіалу "Куратори" на каналі НЛО TV.

Брати Олексій та Ігор Реви

Служба в ЗСУ та призначення у КМВА

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 25 лютого 2022 року Ігор Рева добровільно мобілізувався до лав Збройних Сил України. Пройшов підготовку в Німеччині, після чого приєднався до контрнаступу на Запоріжжі у складі 47-ї бригади "Маґура". Повернувшись до фахової діяльності, очолив розробку та впровадження застосунку "Резерв+".

Ігор Рева з братом Олексієм служать у ЗСУ

Крім того, він став ініціатором і реалізатором створення з нуля Патронатної служби в одному з підрозділів ГУР — служби, що надає підтримку військовим та їхнім родинам.

У травні 2025 року Ігор Рева був призначений заступником начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимуром Ткаченком.

Ігор Рева, новий заступник начальника КМВА

Особисте життя

Ігор Рева одружений і виховує сина. Після тривалого періоду життя в Києві, на початку війни разом із родиною повернувся до Полтави, звідки розпочав свій шлях у ЗСУ.

Ігор Рева з сином

Раніше "Телеграф" писав, що начальник КМВА Тимур Ткаченко відсторонив заступника Кличка. Підставою, зокрема, стало те, що він проігнорував звіт з видачі та обліку перепусток для комендантської години.