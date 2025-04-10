Начальник КМВА відсторонив заступника Кличка: в чому суть претензій (документ)

Ткаченко висунув декілька серйозних обвинувачень

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про відсторонення з посади першого заступника начальника КМВА Миколи Поворозника. Підставою, зокрема, стало те, що він проігнорував звіт з видачі та обліку перепусток для комендантської години.

Про це Ткаченко повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі. За його словами Поворозник, створив несприятливі умови для роботи військової адміністрації.

"Прийняв рішення щодо Миколи Поворозника. З цього дня він більше не виконує обовʼязки першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації", — написав Ткаченко.

Також він заявив, що апарат КМДА під керівництвом Поворозника, затримує погодження проєктів розпоряджень та блокує процес визнання підприємств критично важливими.

"У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше", — заявив начальник КМВА.

За його словами, документи, які готують посадовці КМДА, часто оформлюються "абияк", що потребує постійної перевірки іншими фахівцями. Ткаченко вважає, що це робиться свідомо, щоб потім нібито звинуватити його в затримках.

Окрім того, Ткаченко зазначив, що Поворозник відповідав за взаємодію з військовими, однак тепер цю ділянку контролює його новий заступник — бойовий офіцер.

Найсерйознішими стали звинувачення у сфері бюджетної дисципліни. За словами начальника КМВА, лише у 2024 році Бюро економічної безпеки надіслало понад 100 повідомлень про порушення в державних закупівлях на суму близько 8 мільярдів гривень, що підпадає під відповідальність Поворозника.

"Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих — це до нього", — додав Ткаченко.

Він також повідомив, що має намір офіційно звернутися до правоохоронних органів, щоб ті в установленому порядку з’ясували причини та відповідальних за виявлені порушення.

Тимур Ткаченко додав фото розпорядження.

В той час, у Київській міській державній адміністрації повідомили, що рішення начальника КМВА не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА.

"Нинішній голова КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова. Йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обовʼязків першого заступника голови військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною", — йдеться в повідомленні.

Для довідки:

Микола Поворозник — український посадовець, з 2016 року був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації. У своїй діяльності керував питаннями охорони здоров’я, соціального захисту, економіки, фінансів та комунального господарства. З початку повномасштабної війни був заступником начальника КМВА.

Поворозник фігурував у гучних антикорупційних розслідуваннях. У квітні 2020 року СБУ провела обшук у кабінеті Миколи Поворозника через підозру у справі про хабар від забудовника.

На час розслідування його відсторонили від посади, однак сам Поворозник заявив, що проходить у справі як свідок. У березні 2021 року він повернувся до виконання обов’язків, а згодом суд визнав винними інших осіб — заступник начальника КМДА у справі стороною не був.

Раніше "Телеграф" писав, що у КМДА продовжується "чистка". Мер Києва Віталій Кличко вже звільнив низку посадовців, які фігурують у земельній корупційній справі.