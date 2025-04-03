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Чистка у КМДА продовжується. Кого Кличко звільнив цього разу і хто не потрапив у список

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Валентина Святина, Володимир Шарій та Віталій Кличко Новина оновлена 03 квітня 2025, 12:50
Валентина Святина, Володимир Шарій та Віталій Кличко. Фото Колаж "Телеграф"

Дехто відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) звільнили низку посадовців, які фігурують у земельній корупційній справі. Проте у цьому списку немає кількох гучних імен.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, фракція партії "УДАР" розпочала процедуру відкликання одного з фігурантів з депутатів Київради.

Кого звільнено з КМДА:

  • директора комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігоря Долинського
  • директора КП "Спецжитлофонд" Володимира Шарія
  • заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Валентину Святину.
Володимир Шарій
Володимир Шарій
Валентина Святина
Валентина Святина
Ігор Долинський
Ігор Долинський

Ще у березні з КМДА звільнили:

  • заступника голови КМДА Петра Оленича
  • заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту
  • заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова.
Петро Оленич
Петро Оленич
Олексій Мушта
Олексій Мушта

З посади директора КП "Інженерний центр" звільнено депутата Київради та голову земельної комісії Михайла Терентьєва. Його також відкликають з депутатів Київради.

Михайло Терентьєв
Михайло Терентьєв

Планується звільнення і директора комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест"" Віктора Погребного, який зараз перебуває на лікарняному.

Віктор Погребний
Віктор Погребний

Водночас у Кличка наголосили, що імен інших посадовців, які звучали у журналістському розслідуванні, у списку немає через її статуси у кримінальних справах.

"У них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А у Володимира Бондаренка – статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я – як міський голова", — додав Кличко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кличко казав про колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, який фігурує у гучній корупційній справі, "смотрящего за Києвом".

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #КМДА #Звільнив