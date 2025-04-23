Зберігає готівкою чималу суму і отримує кругленьку зарплату: що відомо про статки затриманого інспектора Депзему КМДА

Тепер йому загрожує до 10 років тюрми

Затриманий на хабарі головний інспектор Депзему КМДА Артем Лисенко має чималі статки. У своїй декларації за 2024 рік чиновник вказав, що зберігає готівкою 69 тисяч доларів та 450 тисяч гривень.

При цьому його офіційна зарплата склала 572 тисячі гривень. Також посадовець задекларував подарунок на суму понад 229 тисяч гривень та дохід від продажу майна у 480 тисяч гривень.

Що відомо про доходи затриманого

Згідно з декларацією за 2024 рік, Артем Лисенко на посаді інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА офіційно заробив понад 572 тисячі гривень. Крім того, чиновник задекларував інші доходи: виграш від компанії "ГЕЙМДЕВ" у розмірі 46 902 гривні, подарунок у негрошовій формі на 229 043 гривні від Катерини Лисенко та 480 000 гривень від продажу рухомого майна.

Декларація за 2024 рік

У розділі "Грошові активи" інспектор вказав, що зберігає готівкою 69 000 доларів США та 450 000 гривень. Роком раніше (згідно з декларацією) чиновник зберігав готівкою 50 тисяч доларів та 250 тисяч гривень.

Декларація за 2024 рік

Декларація за 2023 рік

Затримання на хабарі

Артема Лисенка затримали в Києві під час отримання хабаря у розмірі 15 тисяч доларів. Він вимагав гроші від бізнесмена за дозвіл продовжити користування земельною ділянкою. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Як встановило слідство, 30-річний Артем Лисенко вимагав гроші від представника фірми, яка вже 10 років орендує ділянку площею 1200 квадратних метрів у Деснянському районі. За договором, на цій землі мала бути "зелена зона" без будівель та огорожі.

Під час перевірки інспектор побачив, що підприємець порушив умови оренди — побудував на ділянці будівлю, футбольне поле та паркінг. Щоб "не помічати" ці порушення та допомогти продовжити оренду, чиновник попросив 15 тисяч доларів.

Корупційну схему розкрили слідчі поліції Шевченківського району разом з прокуратурою та СБУ. Лисенку оголосили підозру за статтею про отримання хабаря службовою особою. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми, заборона обіймати певні посади до трьох років і конфіскація майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві на хабарі затримали чиновника однієї з районних адміністрацій. Посадовець нібито є учасником корупційних схем.