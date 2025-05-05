"Розіб'ю є*ало": чи погрожував прессекретар КМВА журналісту через статтю про батька

Журналіст оприлюднив переписування з речником КМВА

"Розіб'ю є*ало" — такими словами прессекретар КМВА Євген Ієвлєв відреагував на статтю у ЗМІ про свого батька. Журналіст "Вільного радіо" опублікував матеріал про дорогий автомобіль у родини працівника військкомату, який є батьком Ієвлєва.

Замість офіційного спростування речник КМВА надіслав автору погрози та назвав його "ворогом народу". Про це пише "Вільне радіо".

Журналіст Євген Вакуленко показав скриншоти повідомлень від Ієвлєва після публікації статті про статки працівників ТЦК та СП у Донецькій області. У матеріалі йшлося про Сергія Ієвлєва — військовослужбовця Покровського районного ТЦК та СП, у дружини якого є Toyota Land Cruiser 2011 року вартістю 773 тисячі гривень, хоча жінка, згідно з документами, не має офіційних доходів.

Після виходу публікації прессекретар КМВА підписався на журналіста у Facebook і написав йому в особисті повідомлення. "Першим же повідомленням отримав від нього довгочит, у якому, окрім звинувачень в проросійськості, він погрожував мені фізично, розправою", — розповів Вакуленко.

Зображення - "Вільне радіо"

Зображення - "Вільне радіо"

У коментарі hromadske Євген Ієвлєв заперечив конфлікт із журналістом і заявив, що медійники хочуть зробити "шок-контент, який легко продається". Він пояснив, що його батьку 60 років, і той "не один рік збирав" на автомобіль. За словами Івлєва-молодшого, НАЗК торік перевіряло спосіб життя його батьків і не мало зауважень.

Євген Ієвлєв працює речником Київської міської військової адміністрації та часто виступає в медіа з питань безпеки столиці. Він відповідає за комунікацію щодо повітряних тривог, роботи транспорту під час обстрілів, перевірки укриттів та інших безпекових питань у Києві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що начальник КМВА відсторонив заступника Кличка. Ми розповідали, в чому суть претензій.