Топчиновники КМДА відпочивали "на шашликах" у день жалоби після трагедії в Києві - розслідування

Деякі з гостей публічно висловлювали слова співчуття, а потім приїхали на захід до чиновника

У п'ятницю, 25 квітня 2025 року, у День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, високопосадовці Київської міської державної адміністрації були помічені на закритому святкуванні дня народження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні Інформер. За даними журналістів, святкування відбулось на закритій території Вишгородського водоканалу.

Воно розпочалося о 15:00. Журналістка зазначила, що святкування проходило у розпал робочого дня.

Коли журналісти з букетом квітів проникли на територію під виглядом гостей, Микола Поворозник, у якого день народження було ще 10 квітня почав заперечувати, що відбувається святкування. Однак на столах був помічений алкоголь, зокрема дорогі напої. Гості заперечували, що в одній з пляшок було спиртне.

Фото -скрін з відео Інформер

Також на столі були різні смаколики. Журналістка помітила і дорогу іспанську воду.

Сам Поворозник, як і його гості були вкрай здивовані тим, що на святкування прийшла журналістка і почала ставити питання щодо даного заходу. У відповідь на слова про те, що мер міста Віталій Кличко оголосив день жалоби, Поворозник не промовив ні слова.

Розслідувачка також запитала Поворозника, чи планує він вибачитись за це перед киянами. На що він відповів наступне: "Вибачитися за те, що ми вечеряємо?".

Також у відео йшлося, що керівництво КМДА, яке публічно висловлювало співчуття родинам загиблих під час ракетного обстрілу та публікувало дописи про єдність і підтримку, водночас брало участь у святкуванні, коли українці схилили голови у день жалоби. Хто був із гостей?

Микола Поворозник — "винуватець свята"

Перший заступник голови КМДА, на чию честь нібито влаштували святкування. У 2020 році навколо Поворозника розгорнувся скандал, пов'язаний із підозрою у хабарництві, хоча він тоді проходив у справі лише як свідок. У листопаді 2024 року до нього приходили з ухвалою суду на обшук. Поворозник тоді публічно відреагував, написавши, що "рухається правильним шляхом".

Микола Поворозник

Дмитро Загуменний

Керівник апарату КМДА з 2018 року, відповідає за організацію роботи всієї системи управління міста. Проти нього ведеться слідство у справі про липові відрядження депутатів Київради та підозра в уникненні мобілізації. У соціальних мережах публікує матеріали про допомогу фронту, зокрема про відновлення техніки для ЗСУ, однак нібито був помічений за бенкетним столом у день жалоби.

Дмитро Загуменний

В'ячеслав Непоп

Заступник голови КМДА з 2018 року, депутат Київради чотирьох скликань, повний кавалер ордена "За заслуги", почесний і заслужений будівельник України. За 2024 рік задекларував майже 1,5 млн грн зарплати і отримав додатково понад 190 000 грн матеріальної допомоги від КМДА. Побачивши журналістів із квітами, першим "магічно зник із поля зору".

В'ячеслав Непоп

Дмитро Науменко

Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА з 2017 року, відповідає за роботу комунальних підприємств столиці. У 2023 році Київська прокуратура повідомила йому про підозру у розтраті майже 1 млн грн на фіктивному ремонті тротуарів. Суд призначав посадовцю цілодобовий домашній арешт. На територію водоканалу, де відбувалося святкування, заїхав на службовому автомобілі.

Дмитро Науменко

Володимир Репік

Директор департаменту фінансів КМДА з 2012 року, відповідає за розподіл бюджетних коштів столиці. Під час перебування на закритій вечірці журналісти зафіксували, що він нібито ледь тримався за стіл, журналістка зазначила, що він виглядав п'яним і зрештою просто зник, щоб уникнути спілкування" з представниками преси. Публічно позиціонує себе як строгий і відповідальний чиновник.

Володимир Репік

Ганна Старостенко

Заступниця голови КМДА з 2014 року, один із найбільш публічних голосів адміністрації. У день жалоби публікувала у соціальних мережах сторіс із шануванням пам'яті жертв, висловлювала співчуття та говорила про єдність, біль міста і підтримку ЗСУ. Однак того ж дня о 15:16 її службовий автомобіль Toyota Camry заїхав на територію водоканалу, де тривало святкування. Жодного публічного коментаря щодо своєї участі у вечірці не надала.

Ганна Старостенко

Оксана Зінов'єва

Речниця Віталія Кличка, у 2012 році була кандидаткою у депутати Верховної Ради від партії "УДАР". На територію водоканалу прибула на синьому Lexus о 15:59. Автомобіль виїхав о 16:03 та повернувся о 18:35, імовірно, за кермом був водій, який забрав Зінов'єву після появи журналістів.

Оксана Зінов'єва

Владислав Андронов

З 2022 року займав посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. 24 квітня був призначений на посаду заступника голови КМДА з земельних питань. Згідно з аналітикою руху "Чесно", підтримував незаконне виділення землі і 11 разів голосував за так звані "туалетні схеми".

Владислав Андронов

Петро Пантелеїв

Заступник голови КМДА з 2014 року. У 2022 році йому вручили підозру у справі приватного підприємства "Радикал", яке раніше було у державній власності. Пантелеїв був ліквідатором цього заводу, і йому інкримінували порушення у ліквідації наслідків екологічного забруднення території. Завод "Радикал" сумнозвісний через великий вміст отруйної ртуті на території виробництва. На святкування прибув на Audi Q7 сірого кольору, зареєстрованому на його дружину Ольгу.

Олексій Комаров

Начальник управління аналітичного забезпечення мера. Його службовий автомобіль також був зафіксований на території водоканалу в день жалоби.

Марина Хонда

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Нещодавно СБУ оголосило їй підозру через можливе привласнення 60 млн грн, які були виділені на допомогу важкохворим.

Валентин Мондріївський

Заступник голови КМДА з 2018 року, відповідає за освіту, культуру та соціальну сферу столиці. Неофіційно контролює Подільський район, де раніше обіймав посаду голови. Його ім'я фігурує у численних розслідуваннях як можливого організатора корупційних схем у підпорядкованих департаментах. У день жалоби публікував у соціальних мережах співчуття родинам загиблих та писав про зруйновані дитсадки і школи, які постраждали внаслідок удару 24 квітня, висловлював стурбованість щодо "цілеспрямованого терору" проти цивільних і дітей. Однак уже наступного дня був помічений за святковим столом на закритій вечірці.

Раніше "Телеграф" писав, що великодній кошик чиновника у Кривому Розі обурив українців.