Новым заместителем начальника КГВА стал бывший комик: посмотрите номера с ним (видео)

Свою военную карьеру начал в 2022 году

На должность заместителя начальника Киевской городской военной администрации был назначен новый человек. Тем стал офицер Игорь Рева.

Об этом сообщил глава администрации Тимур Ткаченко. По его словам, новоназначенный заместитель будет отвечать за координацию проектов, направленных на поддержку подразделений, военных и их семей.

До начала полномасштабного вторжения Игорь Рева работал в творческой сфере и был проектным менеджером. В 2022 году добровольно мобилизовался в ряды Сил обороны. Участвовал в контрнаступлении на Запорожье в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

"Люди, которые преуспели в армии, которые смогли максимально использовать гражданские навыки для результата — это очень прочная опора. А настоящие изменения можно сделать только сильными командами и бок о бок с успешными", — подчеркнул Ткаченко.

Что известно об Игоре Реве

Родился 22 марта 1991 года в Полтаве. Вместе с братом-близнецом Алексеем активно занимался КВН еще со школьных лет, а впоследствии — в студенческой лиге.

Учился в Национальном университете "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" по специальности "Финансы и кредит". Во время учебы был активен в студенческом самоуправлении, занимая должность Студенческого мэра Полтавы и заместителя председателя Всеукраинской студенческой рады при Министерстве образования и науки Украины.

Игорь Рева

Братья Ревы стали известны благодаря участию в телешоу "Рассмеши комика".

Также принимали участие в "Лига смеха" (команда "Манхэттен", тренер — Сергей Сивохо) и "Комик на миллион". К сожалению, много видео еще на русском — тогда шоу часто велись именно на этом языке.

С 2016 года Игорь с братом работали в студии "Мамахохотала" как актеры и сценаристы. Также Рева являлся автором сериала "Кураторы" на канале НЛО TV.

Братья Алексей и Игорь Ревы

Служба в ВСУ и назначение в КГВА

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 25 февраля 2022 года Игорь Рева добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Прошел подготовку в Германии, после чего присоединился к контрнаступлению в Запорожье в составе 47-й бригады "Магура". Вернувшись к профессиональной деятельности, возглавил разработку и внедрение приложения "Резерв+".

Игорь Рева с братом Алексеем служат в ВСУ

Кроме того, он стал инициатором и реализатором создания с нуля Патронатной службы в одном из подразделений ГУР — службы, оказывающей поддержку военным и их семьям.

В мае 2025 года Игорь Рева был назначен заместителем начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимуром Ткаченко.

Игорь Рева, новый заместитель начальника КГВА

Личная жизнь

Игорь Рева женат и воспитывает сына. После продолжительного периода жизни в Киеве, в начале войны вместе с семьей вернулся в Полтаву, откуда начал свой путь в ВСУ.

Игорь Рева с сыном

Ранее "Телеграф" писал, что начальник КГВА Тимур Ткаченко отстранил заместителя Кличко. Основанием в частности стало то, что он проигнорировал отчет по выдаче и учету пропусков для комендантского часа.