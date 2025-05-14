Столиця готується до свята: коли відзначатимуть День Києва у 2025 році

Вважається, що місто заснували в V столітті

День Києва традиційно відзначатиметься в останню неділю травня. У 2025 році ця подія припадає на 25 травня.

Це свято не має фіксованої дати, але стало щорічною традицією для киян і гостей міста. "Телеграф" розповідає, скільки років відзначатиме столиця.

Згідно з загальноприйнятою версією, Київ був заснований у 482 році, тому у 2025 році місту виповнюється 1543 роки. Ця дата базується на літописах, зокрема "Повісті минулих літ", яка розповідає про заснування міста братами Києм, Щеком, Хоривом та їхньою сестрою Либідь.

Пам'ятник засновникам Києва

Вперше День Києва офіційно відзначили у 1982 році, коли місту виповнилося 1500 років. З того часу свято стало щорічним і включає різноманітні заходи: концерти, виставки, спортивні та інші культурні події, що проходять по всьому місту.

Багато істориків вважають дату заснування умовною — є підстави припускати, що місто з’явилося на кілька століть раніше. А гучне святкування у 1982 році, дослідники часто пов’язують не лише з ювілеєм, а й із намаганням радянської влади відвернути увагу від 50-х роковин Голодомору 1932–1933 років.

Перший День Києва, 1982 рік. Фото О. Бормотова

Святкування під час війни

До початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році День Києва завжди був гучним і багатолюдним святом. Обов’язковими атрибутами були: благодійна акція "Пробіг під каштанами", міжнародні велоперегони, фестивалі, виставки, шоу повітряних зміїв, концерти та інші великі події, які заповнювали останні травневі вихідні у столиці.

Традиційний "Пробіг під каштанами", 2020 рік

Сьогодні, попри війну, Київ не відмовляється від святкування. Так, заходи будуть більш стриманими, з дотриманням правил безпеки та з урахуванням поточної ситуації, але не відзначити День рідного міста жителі просто не можуть.

День Києва у 2023 році

Цікаві факти про Київ

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Станція метро "Арсенальна"

Київ — одне з найстаріших міст Європи

За легендою, Київ був заснований у V столітті трьома братами — Києм, Щеком і Хоривом та їхньою сестрою Либідь. Це робить його одним із найдавніших міст Європи. Археологічні знахідки підтверджують існування поселень на території сучасного Києва ще в VI–VII століттях.

Києво-Печерська Лавра

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Телевежа

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Музей троллейбусного талончика

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Хрещатик

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