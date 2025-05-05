Не лише "безсоромний" пляж: що приховує загадкове урочище Довбичка в Києві (фото)

Це місце, де тисячолітня історія Київської Русі несподівано переплітається із сучасною культурою свободи та природності

Якщо ви думаєте, що знаєте всі таємниці Києва, то урочище Довбичка на Трухановому острові готове вас здивувати. Це місце — справжня історична загадка, яка зберігає сліди Київської Русі, але сьогодні відоме більшості киян зовсім з іншої причини — як найвідоміший нудистський пляж столиці.

Мало хто з киян, навіть регулярних відвідувачів Труханового острова, здогадується про історичне значення цієї території. А вона пам'ятає ще давні події української історії.

Чим була Довбичка від Київської Русі до сьогодення

Урочище Довбичка — це не просто зелений острівець посеред Дніпра. Це місце, де, за легендами, у XI столітті могли збиратися князі Київської Русі, щоб розв'язувати доленосні питання держави. Найдавніша згадка про ці землі зафіксована в "Повістіминулих літ". У 1103 році саме тут, на Долобському озері, Володимир Мономах та Святополк Ізяславич зібрали свої дружини для об'єднання зусиль у боротьбі з половцями.

Точне розташування легендарного озера нині втрачено, хоча краєзнавці початку XX століття відзначали, що на острові збереглися рештки Долобського. Найбільш обґрунтовану версію запропонував відомий учений Шарлемань, який пов'язав літописне Долобське з урочищем Довбичка і припустив, що озеро знаходилося на місці сучасної Десенки, частину якої тут і називають проливом Довбичка.

Саме ім'я урочища має загадкове походження. Хтось пов'язує топонім із давніми човнами-довбанками, інші — з руслами-відгалуженнями Дніпра, які немов "видовбують" собі нове річище. Цікаво, що в деяких літописах та на картах зустрічається варіант "Дулеби", що наводить істориків на думку про зв'язок із давньослов'янським племенем дулібів.

У XV столітті на цих землях існувало городище, а у XVI столітті територія належала запорозькому кошовому отаману Остапу Дашкевичу — людині, ім’я якої досі викликає повагу серед істориків і шанувальників козацької слави.

Сучасна Довбичка: свобода, природа і трохи бунтарства

Сьогодні Довбичка відома киянам здебільшого як нудистський пляж. Він розташований у затишній частині Труханового острова, куди можна дістатися пішки від Пішохідного мосту. Влітку діє також човнова переправа з Гідропарку.

Цивілізація сюди дісталася скупо — дерев'яна будівля старого медпункту, що руйнується, напіврозвалені навіси та поодинокі відпочивальники. Відсутність комерційних атракцій і масового сервісу додає пляжу особливого шарму, тут немає шуму музики, нав’язливих продавців чи натовпів туристів.

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