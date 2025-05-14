Столица готовится к празднику: когда отмечают День Киева в 2025 году

Считается, что город основали в V веке

День Киева будет традиционно отмечаться в последнее воскресенье мая. В 2025 году это событие приходится на 25 мая.

У этого праздника нет фиксированной даты, но он стал ежегодной традицией для киевлян и гостей города. "Телеграф" рассказывает, сколько лет будет отмечать столица.

Согласно общепринятой версии, Киев был основан в 482 году, поэтому в 2025 году городу исполняется 1543 года. Эта дата базируется на летописях, в частности "Повести временных лет", которая рассказывает об основании города братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедь.

Памятник основателям Киева

Впервые День Киева официально отметили в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет. С тех пор праздник стал ежегодным и включает в себя различные мероприятия: концерты, выставки, спортивные и другие культурные события, которые проходят по всему городу.

Многие историки считают дату основания условной — есть основания предполагать, что город появился на несколько столетий раньше. А громкое празднование в 1982 году, исследователи часто связывают не только с юбилеем, но и с попыткой советской власти отвлечь внимание от 50-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов.

Первый День Киева, 1982 год. Фото О. Бормотова

Празднование во время войны

До начала полномасштабного вторжение России в 2022 году День Киева всегда был громким и многолюдным праздником. Обязательными атрибутами были благотворительная акция "Пробег под каштанами", международные велогонки, фестивали, выставки, шоу воздушных змеев, концерты и другие крупные события, заполнявшие последние майские выходные в столице.

Традиционный "Пробег под каштанами", 2020 год

Сегодня, несмотря на войну, Киев не отказывается от празднования. Да, мероприятия будут более сдержанными, с соблюдением правил безопасности и с учетом текущей ситуации, но не отмечать День родного города жители просто не могут.

День Киева в 2023 году

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Станция метро "Арсенальная"

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Телебашня

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Музей троллейбусного талончика

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