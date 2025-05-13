Київ після війни: скільки мільярдів доларів потрібно для відбудови столиці та області

Навіть Луганська область потребує менше коштів

Київська область у найближчі десять років потребуватиме понад 37,6 мільярда доларів на відбудову після повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема $11,1 мільярда потрібно Києву.

Про це йдеться у звіті Світового банку. Загальна сума потреб Київщини є четвертою за величиною в країні після Донецької ($77,8 млрд), Харківської ($59,2 млрд) та Запорізької ($40,1 млрд) областей. Столичний регіон обійшов навіть Луганську область, якій на відбудову знадобиться $35,4 млрд.

Найменше грошей піде на західні на центральні області України. Для прикладу, за підрахунками експертів, Чернівецькій області буде достатньо $1,2 млрд, а Кіровоградській — $3,1 млрд.

Загалом, за підрахунками Світового банку, на відновлення України у найближче десятиліття знадобиться понад 524 мільярди доларів. Найбільше коштів піде на:

Житло — $174,7 млрд

— $174,7 млрд Транспорт — $83,7 млрд

— $83,7 млрд Енергетику — $77,5 млрд

— $77,5 млрд Бізнес і виробництво — $67,8 млрд

— $67,8 млрд Сільське господарство — $64,4 млрд

— $64,4 млрд Інші сектори — $55,5 млрд

Ще $113,4 млрд не закріплені за жодною областю — це переважно витрати загальнонаціонального масштабу або стосуються тимчасово окупованих територій.

Зазначимо, що потреби на відновлення рахували за період 2022-2024 років.

Потреби на відбудову. Інфографіка Top Lead

Раніше "Телеграф" писав, що міністр Олексій Кулеба розповів, скільки грошей потрібно на повоєнне відновлення України. Це прямі втрати — те, що було знищено чи втрачено на усій території країни.