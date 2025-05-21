Повітря стало бруднішим: в яких районах Києва стало важче дихати (карта)

Помірний рівень у межах норми, але не зовсім безпечний для чутливих людей

У Києві 21 травня погіршилася якість повітря. В деяких районах показник забруднення перевищує індекс 50.

За даними SaveEcoBot, найчистіше повітря у Солом'янському районі столиці. Там зафіксовано низький вміст шкідливих речовин у повітрі.

Чисте повітря і в Оболонському районі, показники там не перевищують норми — індекс близько 20. Також безпечно прогулятися у Дніпровському районі, там зафіксували "добрий рівень".

Дещо підвищені показники забруднення у центрі міста, а також у Печерському і Голосіївському районах. В останньому найвищий індекс, який склав 72. Це вважається помірним рівнем, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Також помірні показники забруднення повітря зафіксовані на Південній Борщагівці та місцями на лівому березі Києва.

Варто зазначити, що всі показники знаходяться у межах норми.

Карта якості повітря в Києві

Радіаційний фон теж у межах норми. Найвищий показник на Дарницькій площі. Він складає 138 нЗв/год, що вважається безпечним рівнем радіації.

Карта радіаційного фону

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Сонце повертається до столиці, але тепло може зіпсувати одне погодне явище.