Грім, блискавка і дощ: киянам радять не виходити з дому

В області оголосили жовтий рівень небезпечності

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов у столиці та області. У найближчу годину та з утриманням до кінця доби 19 травня в Києві та Київській області очікується гроза.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на центр. Зазначається, що в регіоні оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці закликають жителів бути особливо уважними та дотримуватись правил безпеки. Рекомендації під час грози:

не перебувайте біля рекламних щитів, дерев, ліній електропередач;

не паркуйте авто поблизу дерев чи нестійких конструкцій;

уникайте відкритих майданчиків та водойм.

Корисні телефони на випадок надзвичайних ситуацій

У КМДА нагадують, куди телефонувати у разі надзвичайної ситуації:

Підтоплення доріг або тротуарів — звертайтеся до КК "Київавтодор", тел. 044 284 74 19

Падіння дерев, зламані гілки — "Київзеленбуд", тел. 044 272 40 18

Коли є загроза життю негайно телефонуйте в ДСНС або КАРС, тел. 101; 044 430 37 13

При травмуванні людей негайно набирайте 103

Несправність світлофорів або знаків — ЦОДР, тел. 050 387 35 42

Раніше "Телеграф" писав, коли вже потеплішає у Києві. Наразі погода у столиці не тішить, адже тримається хмарність. Однак найближчими днями мешканців та гостей міста очікує приємне потепління з переважно сонячною погодою.