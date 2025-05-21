Воздух стал грязнее: в каких районах Киева стало тяжелее дышать (карта)
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Умеренный уровень в пределах нормы, но не совсем безопасный для чувствительных людей
В Киеве 21 мая ухудшилось качество воздуха. В некоторых районах показатель загрязнения превышает индекс 50.
По данным SaveEcoBot, самый чистый воздух в Соломенском районе столицы. Там зафиксировано низкое содержание вредных веществ в воздухе.
Чистый воздух и в Оболонском районе, показатели там не превышают нормы – индекс около 20. Также безопасно прогуляться в Днепровском районе, там зафиксировали "хороший уровень".
Несколько повышены показатели загрязнения в центре города, а также в Печерском и Голосеевском районах. В последнем самый высокий индекс, который составил 72. Это считается умеренным уровнем, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.
Также умеренные показатели загрязнения воздуха отмечены на Южной Борщаговке и местами на левом берегу Киева.
Следует отметить, что все показатели находятся в пределах нормы.
Радиационный фон также в пределах нормы. Самый высокий показатель на Дарницкой площади. Он составляет 138 нЗв/ч, что считается безопасным уровнем радиации.
Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Солнце возвращается в столицу, но тепло может испортить одно погодное явление.